¿Quiénes serán los más beneficiados con la multimillonaria 'vacuna' del FMI a la economía global?

La pandemia del coronavirus ha dejado a la economía mundial en la sala de cuidados intensivos. Y para tratar de reanimarla, el Fondo Monetario Internacional ha... 03.08.2021, Sputnik Mundo

Según la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el acuerdo es una "dosis en el brazo para la economía mundial" que ayudará a impulsar la estabilidad de la economía global.La funcionaria además prometió que estos recursos ayudarán sobre todo a los "países más vulnerables" que luchan por superar el impacto de la pandemia.El anuncio del FMI pone fin a más de un año de discusiones dentro del organismo sobre cómo ayudar a la recuperación de la economía mundial. El plan inicial fue bloqueado en 2020 por el entonces presidente de EEUU Donald Trump.En ese momento el congresista publicano French Hill llegó a decir que ese dinero sería un "obsequio para los países ricos y los regímenes rebeldes" como China, Rusia e Irán.Sin embargo, con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca el juego se desbloqueó y EEUU, el mayor contribuyente del FMI, dio luz verde al plan de recuperación. De hecho, 650.000 millones de dólares es la cantidad máxima que la Administración de Jose Biden podía comprometer sin tener que buscar la aprobación del Congreso.Los países ricos recibirán una mayor dosis de la 'vacuna' del FMIHasta ahora no está muy claro cómo serán distribuidos los 650.000 millones de dólares entre los países beneficiarios.El FMI afirma en su sitio web que "aproximadamente 275.000 millones de dólares (unos 193.000 millones de DEG) de la nueva asignación se destinarán a los mercados emergentes y los países en desarrollo, incluidos los países de bajos ingresos".Sin embargo, la agencia Bloomberg, que cita los cálculos del Departamento del Tesoro de EEUU, sostiene que el dinero será asignado a los 190 países miembros del FMI en proporción a su cuota de participación en el organismo.En ese sentido, el 70% de los recursos irán a parar al grupo de las 20 economías más desarrolladas. Mientras que los países de bajos ingresos recibirán tan solo un 3%."De los 650.000 millones, alrededor de 21.000 millones se destinan a los países de bajos ingresos y 212.000 millones a otros mercados emergentes y países en desarrollo, sin contar a China", dice el artículo.'La buenas intenciones no bastan'Desde que se comenzó a discutir el plan del FMI para inyectar 650.000 millones de dólares a la economía global se han levantado varias voces que sostienen que esa cantidad no es suficiente para hacer frente a los problemas que ha causado la pandemia en los países en desarrollo.El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, escribió en junio que de la asignación total del FMI, aproximadamente una cuarta parte, equivalente a unos 162.000 millones de dólares, debería estar disponible para los países africanos. El mandatario además pidió a los países ricos que donen y no solo presten sus asignaciones."Los líderes africanos han argumentado que una cantidad de 33.000 millones, aunque bien recibida, no es suficiente para enfrentar los desafíos que enfrenta el continente. Dado que las economías más desarrolladas recibirán gran parte de los 650.000 millones de derechos especiales de giro que se emitirán, creemos que el 25%, que equivale a 162.500 millones, debería ponerse a disposición de los países africanos”, escribió el mandatario en su boletín habitual de los lunes.Más de 200 grupos, incluida la Jubilee USA Network, una organización sin fines de lucro que aboga por el alivio de la deuda de los países en desarrollo, habían pedido al G-20 que respaldara la creación de 3 billones en DEG, alegando que los fondos son necesarios para ayudar a liberar recursos para la atención de la salud y el gasto social.

Ricardo Garcia La duda debería ser de donde sacarán ese dinero porque las impresoras están ocupadas en las necesidades de la Reserva Federal. 0

