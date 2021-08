https://mundo.sputniknews.com/20210803/concluye-en-la-habana-intervencion-sanitaria-anti-covid-con-13-millones-de-vacunados-1114725998.html

Concluye en La Habana intervención sanitaria anti-COVID con 1,3 millones de vacunados

LA HABANA (Sputnik) — La intervención sanitaria con la vacuna cubana anti-COVID Abdala concluyó en la capital cubana, después de que 1,3 millones de habaneros...

américa latina

cuba

vacuna contra coronavirus

"Hoy (2 de agosto) concluyó en los 15 municipios de La Habana la vacunación anti-SARS-CoV-2 con Abdala, inmunógeno desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología con una eficacia de 92,28% ante la enfermedad sintomática", subrayó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba en su cuenta de la red social de Twitter.Según la jefa del departamento de Atención Primaria del Minsap, María Elena Soto Entenza, hasta el 1 de agosto en La Habana se inmunizaron alrededor de 1.355.000 personas, y se mantendrán 57 vacunatorios centralizados para completar las dosis de quienes quedan pendientes.La doctora Soto Entenza insistió en que a pesar de haber terminado la vacunación, el cronograma de inmunidad no se logra hasta entre 14 y 28 días después de la última dosis, y el control de la enfermedad depende también del cumplimiento de las medidas de seguridad y de que se alcance un alto porcentaje de vacunados.En La Habana también se aplicó la semana pasada la primera dosis de Abdala a las embarazadas, puérperas y madres que lactan, y en estos días comenzará a administrarse, como en el resto del país, a los pacientes trasplantados.A su vez prosigue la vacunación de los pacientes de hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos, centros médicos psicopedagógicos y de los nefrópatas, agrega el comunicado del Minsap.Al cierre del mes de julio, en Cuba 2.655.387 personas (23,4%) ya recibieron las tres dosis de uno de los candidatos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus, y de la vacuna cubana Abdala, confirmó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla.Según la autoridad sanitaria, "hasta la fecha, 4.020.594 personas (35%) han recibido al menos una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos Soberana 02 y Soberana Plus, y de la vacuna cubana Abdala. De ellas ya tienen segunda dosis 3.218.069 (28%) y tercera dosis 2.655.387 (23,4%)".El sitio web del Minsap confirmó además que hasta el 31 de julio, se han administrado 9.894.050 dosis de estos fármacos, desarrollados por el Instituto Finlay de Vacunas (Soberana), y por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (Abdala), en una población total de 11,2 millones de personas.Un fuerte rebrote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 sacudió a la isla desde principios de año y en las últimas semanas se ha reportado un incremento en el número de casos diarios, llegando a superar la cifra de 9.700 positivos en 24 horas.

cuba

2021

cuba, vacuna contra coronavirus