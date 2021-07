https://mundo.sputniknews.com/20210723/cuba-recibe-el-primer-lote-de-17-millones-de-jeringuillas-donadas-por-el-pueblo-de-eeuu-1114442027.html

Cuba recibe el primer lote de 1,7 millones de jeringuillas donadas por el pueblo de EEUU

LA HABANA (Sputnik) — El primer lote de 1,7 millones de jeringuillas, de un total de seis millones de unidades donadas por organizaciones solidarias con Cuba... 23.07.2021, Sputnik Mundo

"Néstor Marimón Torres, Director de Relaciones Internacionales del Minsap (Ministerio de Salud Pública) y Sandra Ramírez Rodríguez, Directora de Norteamérica del ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos) reciben 1,7 millones de jeringuillas donadas por el pueblo de los Estados Unidos", subraya el sitio de la Cancillería de Cuba en Twitter.Este donativo llegó a Cuba, proveniente del movimiento de solidaridad con Cuba en EEUU, organizado por la Global Health Partners y con la participación de cubanoamericanos y estadounidenses.Global Health Partners es una organización estadounidense que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a Cuba desde 1962, y mantiene un programa de intercambio y ayuda médica con hospitales y clínicas comunitarias cubanas durante los últimos 27 años. También contribuyeron a conseguir los fondos para la adquisición de las jeringuillas la campaña Saving Lives (una coalición de decenas de organizaciones opuestas al bloqueo de EEUU contra Cuba), y las organizaciones Codepink, The People's Forum, International Longshore and Warehouse Union, Democratic Socialists of America, y el Movimiento No Embargo Cuba y Puentes de Amor, ambos integrados por emigrados cubanos en ese país.El funcionario del Minsap destacó que el 85% de los recursos empleados en los protocolos para el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19 en la isla son nacionales y que ya 20% de la población caribeña completó su esquema de vacunación de tres dosis.Cuba necesita más de 20 millones de jeringuillas para poder completar el proceso de inmunización contra el COVID-19, con las tres dosis de sus vacunas Abdala, y los candidatos vacunales Soberana 02 y Soberana Plus.Hasta el 21 de julio, las autoridades sanitarias de la isla confirmaron que se han aplicado 8.546.995 dosis con estos fármacos de producción nacional.Hasta esa fecha, 3.433.164 personas han recibido al menos una dosis de uno de los candidatos vacunales cubanos, 2.899.193 ya tienen segunda dosis, y 2.214.648 completaron el ciclo de tres dosis.

https://mundo.sputniknews.com/20210723/cuba-agradece-solidaridad-del-pueblo-de-eeuu-y-en-nueva-york-reclaman-fin-del-bloqueo-1114436438.html

