Intenta entrar en una vivienda en una ciudad española y recibe un disparo mortal

El dueño de la casa escuchó ruidos en mitad de la noche, se levantó de la cama y respondió con un disparo. El varón, de 35 años de edad, ha fallecido a causa... 02.08.2021, Sputnik Mundo

Los hechos sucedieron el fin de semana en una finca de la ciudad española de Ciudad Real. El propietario de la vivienda, un hombre de 77 años, se encontraba durmiendo en su domicilio cuando escuchó ruidos, se levantó y vio a un hombre en el interior de su vivienda en medio de la oscuridad de la noche.Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha, el hombre le disparó causándole la muerte.El mismo propietario de la vivienda fue el que avisó a la Policía Nacional. Los agentes lo detuvieron y se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Por ahora está acusado de un presunto delito de homicidio.La noticia ha generado un gran revuelo en redes sociales después de que el partido VOX realizara una publicación en la que se han mostrado "a favor de la defensa de la propia vida y de la propiedad privada". "Defender lo tuyo de los delincuentes no puede ser delito", remarcaban. Sin embargo, en un comunicado posterior afirmaron que no justifican "el asesinato a tiros de hombre", tal y como, aseguran, estaban publicando algunos medios.Los hechos han creado una gran controversia a las redes sociales, mientras unos aseguran que el propietario actuaba en defensa propia, otros consideran que su reacción ha sido desproporcionada y que no lo tendría que haber matado.

