https://mundo.sputniknews.com/20210802/comparte-su-cuenta-de-4000-euros-en-hamburguesas-y-champagne-en-marbella-y-asi-reaccionan-las-redes-1114707292.html

Comparte su cuenta de 4.000 euros en hamburguesas y champagne en Marbella y así reaccionan las redes

Comparte su cuenta de 4.000 euros en hamburguesas y champagne en Marbella y así reaccionan las redes

Lo que empezó como una queja por el servicio, se ha convertido en una de las publicaciones más comentadas en las últimas horas en Twitter. 02.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-02T17:01+0000

2021-08-02T17:01+0000

2021-08-02T17:01+0000

españa

restaurante

cuenta

hamburguesa

viral

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1094317660_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_a557395d643bba83089e7ef4152862d6.jpg

El experto en trading Enrique Moris disfrutó de una comida en compañía de otras siete personas en un restaurante de Marbella. La cuenta ascendía a 4.098 euros, lo que vienen a ser 512 euros por persona. En la cuenta no se aprecian grandes manjares, más bien lo contrario, los presentes pidieron hamburguesas y algunos entrantes como guacamole o alitas. Lo que subió la cuenta fueron los caldos con los que decidieron regar la comida, un vino Magnum don Perignon y dos botellas de champagne Moet Ice.Moris decidió subir el ticket a su cuenta de Twitter para quejarse de un hecho que sucedió en el restaurante. Y es que, al finalizar la comida y pagar la cuenta, según afirma el trader, "el camarero viene corriendo cabreado preguntando si no íbamos a dejar propina".Él asegura que no se quejaba del importe de la cuenta, sino de que se una vez pagada la cuenta, les reclamaran una propina cuando ya les habían realizado un cargo de 372 euros por el servicio. Sin embargo, en lugar de recibir la empatía que buscaba con su publicación, ha provocado las críticas y mofas de los usuarios."Te has gastado 10 pensiones mínimas en una puta cena de hamburguesas y ahora qué quieres, ¿Solidaridad?", comentaba una usuaria de la red social del pajarito azul. Otros, han criticado la bebida con la que han decidido acompañar las hamburguesas.Y como no, tampoco podían faltar los memes. Hasta el mítico Espinete ha hecho acto de presencia para ilustrar la tan comentada factura.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

restaurante, cuenta, hamburguesa, viral