¿Qué tan protegidos están los vacunados ante la variante delta?

¿Qué tan protegidos están los vacunados ante la variante delta?

Se sabe que la variante delta es la más contagiosa de todas las cepas de coronavirus que se conocen hasta el momento y puede ocasionar complicaciones... 31.07.2021, Sputnik Mundo

Según el documento, al que tuvo acceso The Washington Post, los contagios han vuelto a aumentar inclusive en países donde se ha avanzado con la vacunación masiva y estos indicadores se atribuyen a la variante delta.De acuerdo al informe Mejorar las comunicaciones en torno al avance y la eficacia de la vacuna, la variante delta además de causar daños graves a nivel respiratorio, se propaga tan rápido como la varicela y por eso consideran que la lucha contra el coronavirus ha cambiado.La cepa delta ha aumentado el riesgo de hospitalización y decesos sobre todo en personas jóvenes. Según el reporte de CDC, los contagios de esta variante no discrimina la vacunación ya que pueden transmitir el virus con la misma facilidad que aquellos que no están vacunados."Ahora que tenemos la variante delta ha cambiado el panorama por completo, porque cuando observas el nivel de virus en una persona vacunada que se contagia de delta, tiene exactamente el mismo nivel de carga viral que una persona no vacunada", afirmó el asesor de epidemiología de la Casa Blanca, Anthony Fauci.Según el documento, las personas que no están vacunadas tienen tres veces más probabilidades de contraer el virus y 10 veces más posibilidades de enfermarse gravemente o morir. El reporte reitera que la vacunación es la mejor defensa contra la variante delta aunque actúa como un virus diferente.Hasta el momento, la variante delta ha sido detectada en al menos 132 países, siendo la cepa global dominante, según la OMS.

