Asesina de Baltimore: "Todos me verán en las noticias haciendo mi gran debut"

Asesina de Baltimore: "Todos me verán en las noticias haciendo mi gran debut"

Durante aproximadamente un año, una residente de Baltimore supuestamente condujo un automóvil con un secreto espantoso: el cadáver de su sobrina de siete años... 31.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-31T01:53+0000

2021-07-31T01:53+0000

2021-07-31T01:58+0000

El descubrimiento del horrible secreto guardado en el maletero del auto lo descubrió la Policía de Baltimore en una operación rutinaria de tráfico el miércoles por la noche. El jueves por la noche estaban de duelo por las "indescriptibles muertes" después de hallar los cuerpos de los hermanos Joshlyn Marie James Johnson y Larry Darnell O'Neal cuando detuvieron a Nicole Johnson, de 33 años.La Policía informó que los niños probablemente estaban desnutridos antes de su muerte y sus frágiles cuerpos fueron llevados a la Oficina del Médico Forense para determinar la causa de la muerte. Johnson fue acusada el viernes por la negligencia y el abuso que causaron las muertes.Johnson alegó que su hermana, Dachelle Johnson, le había pedido que cuidara a los niños en 2019 al no poder hacerse cargo ella de los menores.Los documentos manifestaban que Johnson había maltratado físicamente a su sobrina varias veces, lo que resultó en que la niña se golpeara la cabeza. Johnson supuestamente comunicó a la Policía que puso el cuerpo de su sobrina en una maleta en el automóvil en mayo de 2020, donde había permanecido desde entonces. Y supuestamente pondría el cuerpo de Larry en una bolsa junto al de Joshlyn un año después, sin proporcionar detalles sobre cómo o cuándo murió.Johnson fue acusada de múltiples cargos de negligencia y abuso infantil, así como de no informar las muertes a las autoridades y la disposición no autorizada de sus cuerpos. Asimismo, Johnson recibió inicialmente una citación para comparecer ante el tribunal después de que la Policía descubriera registros no autorizados del automóvil y que había estado conduciendo sin licencia.Un oficial de Policía le comunicó que el automóvil sería remolcado y fue entonces, según informa The Sun, que Johnson le dijo al oficial: Mientras preparaban el automóvil para ser remolcado, según documentos policiales, Johnson intentó huir de la escena cuando el oficial abrió el baúl y descubrió el primer cuerpo en una maleta antes de descubrir un segundo en una bolsa de plástico. Inmediatamente procedieron a la detención de Johnson.Por testimonios de uno de los vecinos, Dani Medley, no había ninguna sospecha de que algo fuera mal en la familia.Los documentos policiales dicen que Dachelle, la madre de los niños, había intentado repetidamente comunicarse con su hermana después de dejar a sus hijos al cuidado de su tía en 2019, pero no había logrado encontrarlos hasta que le informaron de sus muertes, informó The Sun.La policía de Baltimore todavía está revisando los detalles del caso para determinar qué causó que los niños terminaran en el maletero de su tía.

