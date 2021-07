https://mundo.sputniknews.com/20210730/desechan-en-belgica-cientos-de-vacunas-por-refrigeradores-estropeados-1114636252.html

Desechan en Bélgica cientos de vacunas por refrigeradores estropeados

Desechan en Bélgica cientos de vacunas por refrigeradores estropeados

BRUSELAS (Sputnik) — Cientos de vacunas almacenadas en uno de los centro de vacunación en la ciudad de Gante, en Bélgica, serán desechadas después de que los... 30.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-30T11:55+0000

2021-07-30T11:55+0000

2021-07-30T11:58+0000

europa

bélgica

vacuna contra coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1114523800_0:117:3071:1844_1920x0_80_0_0_0c1f3fc0ccf446402f4cfcd9f783cb69.jpg

Se desconocen las causas de la avería que además no desencadenó la puesta en marcha del generador de reserva, mientras el sistema de alarma sonó tan bajo que los vigilantes del centro no se dieron cuenta del accidente.Como resultado, la mayor parte de las vacunas que deben almacenarse a temperaturas bajas, no se pueden utilizar.El centro se vio obligado a aplazar las vacunaciones fijadas, unas 750, para la mañana de este 30 de julio.El 70,1% de los belgas ya está vacunado con pauta completa y más del 83% recibió la primera dosis.

bélgica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, bélgica, vacuna contra coronavirus