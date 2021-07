https://mundo.sputniknews.com/20210729/alianza-por-la-salud-de-ecuador-pide-emergencia-para-el-sistema-publico-sanitario-1114625365.html

Alianza por la Salud de Ecuador pide emergencia para el sistema público sanitario

Alianza por la Salud de Ecuador pide emergencia para el sistema público sanitario

QUITO (Sputnik) — La Alianza Nacional por la Salud de Ecuador (ANS) solicitó al Gobierno que declare en emergencia al sistema público de salud de ese país para... 29.07.2021, Sputnik Mundo

La Alianza agrupa a 32 organizaciones no gubernamentales de pacientes con enfermedades raras, crónicas, trasplantados, con discapacidad y otras.Dávila pidió que el Gobierno comprometa una línea específica de presupuesto para mantener la continuidad en los tratamientos y suministro de medicamentos para evitar que los pacientes tengan que adquirir las medicinas con recursos propios, como sucede actualmente.Asimismo, señaló que es necesario mejorar los procesos de contratación pública para agilizar las compras de medicamentos e insumos y eliminar barreras administrativas que ponen trabas a estas adquisiciones.Durante la misma conferencia de prensa, la ANS inauguró un botiquín temporal de medicinas oncológicas, para paliar la falta de medicamentos.Explicó que previamente se verifica la caducidad y cuidados de los empaques, y que no se receptan ni entregan (a pacientes) medicamentos psicotrópicos o aquellos que requieran cadena de frío.En días pasados, el Vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, tras visitar varios hospitales públicos, dijo que el sistema de salud del país es deplorable y que el Gobierno buscará soluciones.Desde hace meses decenas de pacientes con diferentes tipos de enfermedades vienen denunciando la escasez de medicamentos en la red pública de salud, que en el caso de enfermedades catastróficas o raras tienen precios demasiado elevados para ser adquiridos de forma particular.

