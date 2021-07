https://mundo.sputniknews.com/20210728/latigazos-de-rusia-y-china-a-eeuu-1114537973.html

Latigazos de Rusia y China a EEUU

Latigazos de Rusia y China a EEUU

Se terminó el recreo. Mientas el presidente de Rusia, Vladímir Putin, advierte que la flota rusa puede detectar y golpear cualquier objetivo enemigo bajo el... 28.07.2021, Sputnik Mundo

'Aviso a navegantes'En una semana en que Siria esterilizó con su defensa antiaérea, tres ataques con misiles lanzados por Israel, debido a la tecnología armamentística rusa, el presidente Putin la acaba con un mensaje demoledor para Occidente y la OTAN.La ocasión: un discurso que ofreció durante la inauguración del desfile naval celebrado en la ciudad de San Petersburgo con motivo del 325º aniversario de la Armada de Rusia. Así, el jefe de Estado ha destacado que la Armada de su país está dotada de sistemas hipersónicos "más novedosos" que aún no tienen análogos en el mundo, y que siguen modernizándose."Hoy en día, la flota rusa cuenta con todo lo necesario para defender la patria y nuestros intereses nacionales de manera infalible. Somos capaces de detectar cualquier objetivo enemigo bajo el agua, en la superficie o en el aire y, si fuera necesario, asestarle un golpe irreversible", ha asegurado este domingo el presidente de Rusia, Vladimir Putin.Y ese mismo día, esta celebración también se llevó a cabo en las aguas del mar de la ciudad de Tartus, al oeste de Siria, donde Rusia tiene una base militar. Participaron del desfile la fragata Almirante Makarov y otros buques de guerra, algunos submarinos de la flota naval rusa, aviones de combate y helicópteros militares, así como algunos navíos de la Marina de Siria.Para el analista internacional Pablo Jofré Leal, una de las primeras conclusiones que se pueden sacar de esto, "y fundamental, es que Rusia está demostrando al mundo que ha retomado el papel central que le cabe en la geopolítica internacional. No sólo por la cantidad de navíos involucrados en San Petersburgo, o en Tartús, o por la defensa que hace de la sociedad y el Gobierno sirio a través del uso de sus misiles, sino porque están demostrando que en un período de mucha complejidad en las relaciones internacionales, sobre todo por el avance de la OTAN a las fronteras occidentales de Rusia".Según el analista, ese escenario "ha demostrado que Rusia no está dispuesta a seguir soportando la hegemonía occidental sin que tenga un contrapeso, sin que tenga el necesario equilibrio que requiere la política internacional".Tutorial 'made in China'Entretanto, en la víspera de la cumbre que mantuvieron el canciller chino, Wang Yi y la vicesecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman, en la ciudad china de Tianjin, el jefe de la diplomacia del gigante asiático abonó el terreno con una sentencia: avisó que de ser necesario, China está dispuesta a darle a EEUU un "tutorial" sobre cómo tratar por igual a otros países."Si EEUU no ha aprendido a tratar a otros países en un plano de igualdad, entonces tenemos la responsabilidad de trabajar con la comunidad internacional para enseñarle a Estados Unidos una lección", disparó Wang desde un comunicado publicado en la página web de la Cancillería."China no es una potencia a la cual se le pueda tratar como se trata a un país europeo incondicional de EEUU al cual se llega como presidente: recuerda las llegadas de Donald Trump cuando 'le pegaba el coscorrón' a Emmanuel Macron o a otros presidentes, para que enderezaran su postura. China no es así", avisa Jofré Leal.

