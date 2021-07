https://mundo.sputniknews.com/20210728/ecuador-confirma-mas-de-85-casos-de-variante-delta-del-covid-19-1114553841.html

Ecuador confirma más de 85 casos de variante delta del COVID-19

Ecuador confirma más de 85 casos de variante delta del COVID-19

QUITO (Sputnik) — Ecuador identificó hasta un acumulado de 85 casos de contagio con la variante delta del COVID-19, la mayoría en la provincia de El Oro... 28.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-28T01:27+0000

2021-07-28T01:27+0000

2021-07-28T01:28+0000

américa latina

covid-19

ecuador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1111970538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_70b9329bdf54a5e10f55a0dc015baca1.jpg

Hasta el 26 de julio el número de contagiados con la variante delta, incluido un caso de delta plus, sumaba 47, de los cuales 26 se ubicaban en la provincia de El Oro. La funcionaria recordó que la variante delta no es más letal, aunque sí es más contagiosa, y pidió corresponsabilidad de la ciudadanía para frenar la expansión de los contagios."Este es un momento de corresponsabilidad (…) si no nos cuidamos vamos a tener escenarios parecidos a los de los otros países; hay que mantener las medias de distanciamiento social", advirtió.Según los últimos datos oficiales, Ecuador registró hasta el 27 de julio un acumulado de 482.947 casos positivos de COVID-19 confirmados con prueba PCR y un total de 31.426 muertes entre confirmadas y atribuidas a la enfermedad.

https://mundo.sputniknews.com/20200815/presidente-de-ecuador-amplia-30-dias-estado-de-excepcion-por-el-coronavirus-1092429413.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, ecuador