¿Reino Unido dictatorial?

'Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago'El Reino Unido, siempre propenso a dar lecciones de democracia a los demás, acaba de mostrar al mundo cómo 'se respeta' una de las libertades fundamentales, como lo es la libertad de expresión. El escenario: el mismísimo Parlamento británico. Allí, la diputada del opositor Partido Laborista, Dawn Butler, fue expulsada de la Cámara de los Comunes por haberse permitido criticar al primer ministro inglés: dijo que Boris Johnson mintió durante la pandemia, lo que conllevó efectos desastrosos."Gente pobre en nuestro país ha pagado con su vida, porque el primer ministro se ha pasado los últimos 18 meses engañando a esta Cámara y al país una y otra vez", sentenció Butler.Unas palabras que arrancaron la furia más salvaje de Judith Cummins, vicepresidenta de la cámara baja del Parlamento. Exigió a la diputada opositora que retirara sus palabras y, tras su negativa a hacerlo, le ordenó marcharse "inmediatamente". Una auténtica y contundente lección de democracia.China presiona a EEUUDejar de lado la arrogancia y los prejuicios y a volver a una política racional y pragmática hacia China. Fue, entre otras cosas, a lo que el canciller chino, Wang Yi le instó a la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, durante la reunión que mantuvieron en el gigante asiático. Yi subrayó que, ante las graves dificultades y desafíos en las relaciones China-EEUU, se requiere una seria consideración de la parte estadounidense para que haga la elección correcta sobre si los lazos bilaterales se dirigirán a una confrontación o a un mejoramiento.En este contexto, Wang destacó tres exigencias básicas que China considera fundamentales y defiende con firmeza para evitar que las relaciones entre ambos países se deterioren aún más o se salgan de control.Primero, que EEUU no debe desafiar, calumniar o siquiera intentar subvertir el camino y el sistema del socialismo con peculiaridades chinas. Segundo, EEUU no debe intentar obstruir o interrumpir el proceso de desarrollo de China. Tercero, EEUU no debe vulnerar la soberanía estatal de China ni dañar su integridad territorial. En este sentido, Sherman reiteró que EEUU se apega a la política de una sola China y no apoya la "independencia de Taiwan"."China no es una potencia a la cual se le pueda tratar como se trata a un país europeo incondicional de EEUU al cual se llega como presidente: recuerda las llegadas de Donald Trump cuando 'le pegaba el coscorrón' a Emmanuel Macron o a otros presidentes, para que enderezaran su postura. China no es así", advierte Jofré Leal.Colombia, "en una escalada de violencia alarmante"En lo que va de 2021, en Colombia se han registrado 58 masacres y el asesinato de 102 líderes sociales y defensores de derechos humanos. A su vez, unas 3.500 personas han sido desplazadas por la violencia en el noroeste de Colombia."La verdad es que estamos en una escalada de violencia alarmante porque ya supera la situación de años anteriores y esto muestra que, por un lado, las políticas gubernamentales no tienen la capacidad de responder, pero, por otro lado, que la gente que se acostumbró a las armas, a la guerra, a la violencia para acaparar riquezas y poder, y no ha entrado en los acuerdos de paz y hay unas disputas por territorios que afectan a los líderes sociales que tratan de oponerse y resistir a todo eso", explica Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.González Posso también indica que, por ejemplo en el Cauca, hay disputas entre grupos del narcotráfico, por el control de rutas, tierras y oro."Es decir, hay una serie de conflictos acumulados que no han sido resueltos, que los acuerdos de paz plantearon fórmulas de resolución pero que esa implementación de los acuerdos no llega. De modo que llega más rápido el reciclaje de la violencia que los remedios de la paz".Sobre los desplazamientos forzosos de unas 3.500 personas en el noroeste de Colombia debido a la violencia, González Posso alerta que "es una situación gravísima, donde han llegado todas las pandemias. Han sido azotados por megaobras, la hidroeléctrica de Ituango precisamente alteró todas las circunstancias de la gente, no hubo previsión sobre los impactos ambientales, territoriales, de agua, de vida. La gente está expuesta y a eso se suman las disputas por territorio, porque esa es una zona con oro, que además se están valorizando muchísimo esas tierras para obras de infraestructura. Entonces, grupos armados entran allí al servicio de grandes intereses que son los que están detrás, que utilizan sicarios y grupos armados. Esa es la realidad de este país, donde el sicariato y el mercenarismo legal e ilegal se ha vuelto un mercado del horror".Y en medio de este panorama, el Gobierno colombiano le ha pedido al Gobierno estadounidense declarar a Venezuela país promotor del terrorismo."La verdad es que ha habido una diplomacia guerrerista desde los sectores de la extrema derecha en Colombia que se han alineado con esta idea de la guerra internacional contra el terrorismo, entonces en lugar de mirar los problemas del pluralismo político internacional, los principios de autodeterminación, las vías diplomáticas para la resolución de diferencias, entonces consideran más rentable azuzar hostilidades, fanatismos, contradicciones y, en este caso, ha sido frecuente la posición de las corrientes de extrema derecha en Colombia de desarrollar una pugnacidad, que en el caso de Venezuela, elevan las diferencias ideológicas a discursos de guerra. Guerra al terrorismo, guerra al narcotráfico, guerra a la revolución molecular. Mejor dicho: guerra, guerra y guerra es la palabra favorita de todos estos sectores", lamenta Gonzaléz Posso.Joven chilena ingresa en universidad rusa con miras a impulsar desarrollo tecnológico de su paísOperación técnica de aeronaves y motores. Es lo que estudiará en la Universidad Estatal de Instrumentación Aeroespacial de San Petersburgo en Rusia la joven chilena Francisca Montecinos, quien dijo a Sputnik que su idea es posteriormente volver a su país para contribuir al desarrollo tecnológico nacional.Cuenta que la oportunidad de postularse a esta beca surgió a través de haber entrado en su penúltimo año de colegio "a un equipo de robótica el cual era auspiciado por Robotics Lab SCL, el primer laboratorio de robótica aplicada en Chile", que tiene un acuerdo de colaboración con el centro docente ruso.Recientemente, Montecinos –quien siempre se destacó por su excelente desempeño académico– finalizó la facultad preparatoria donde se enfrentó al "doble desafío" de estar estudiando a la vez, la lengua rusa, y ciencias como informática, física, matemática y química, también en el mismo idioma."Me gustan los desafíos", resaltó, al indicar que esta fue una de las razones por las que decidió apostar por el campo de la industria aeroespacial, un tema que en Chile "está recién comenzando a desarrollarse" y "todavía está bastante débil. […] Mi idea es volver a mi país para ayudar a que esa industria se siga desarrollando", manifestó la joven, quien va a "entrar ya a lo que es la carrera" a partir del próximo año académico.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

alberto.r Occidente no es democratico Colombia es un pais que busca la libertad de EEUU, Chile y Rusia deben colaborar, en la revolucion Mapuche pacifica, Rusia debe dar el salto economico y financiero es el momento 0

