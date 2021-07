https://mundo.sputniknews.com/20210726/quieres-que-el-cerebro-de-tu-hijo-se-desarrolle-la-ciencia-te-dice-como-1114477424.html

¿Quieres que el cerebro de tu hijo se desarrolle? La ciencia te dice cómo

Se dice que las neuronas del cerebro, a medida que los niños crecen, se ramifican como árboles. Pues esta frase podría acercarse más a la verdad de lo que se... 26.07.2021, Sputnik Mundo

Un estudio llevado a cabo por un grupo de científicos británicos en 3.568 estudiantes de Londres, en edades comprendidas entre 9 y 15 años, encontró que aquellos niños que pasaban más tiempo cerca de los bosques mostraron un mejor desempeño cognitivo y salud mental en la adolescencia.Sin embargo y a pesar de lo que se podría pensar, no todos los entornos naturales actúan igual en el desarrollo cognitivo. Los pastizales, lagos o ríos no parecen tener el mismo impacto.Esta no es la primera vez que que se documenta una conexión curiosa entre la presencia de árboles y el estado mental humano.Estudios epidemiológicos en niños llevados a cabo en Estados Unidos y Dinamarca han demostrado que los espacios verdes en áreas residenciales están relacionados con un menor riesgo de problemas de salud mental en el futuro.En el Reino Unido, estudios similares han encontrado que los niños que viven en barrios urbanos más verdes tienen una mejor memoria de ordenamiento espacial.Sin embargo, estos estudios han tenido sus limitaciones. En la nueva investigación, un poco más de la mitad de los participantes eran parte de una familia cuyos padres tenían una ocupación gerencial o profesional.Un estudio similar realizado en 2019 señaló la posibilidad de que los factores socioeconómicos hayan jugado un papel preponderante en el desarrollo infantil.¿Solo los árboles?Parece que los árboles pueden hacer cosas que otros tipos de follaje no pueden. Al igual que en este nuevo estudio, publicado en Nature Sustainability, otros investigadores han encontrado que solo los árboles, no la hierba, están relacionados con una mejor salud mental.

