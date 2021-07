https://mundo.sputniknews.com/20210726/eeuu-afirma-que-cuba-realiza-juicios-secretos-de-opositores-y-la-habana-responde-1114495384.html

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU acusó al Gobierno de Cuba de realizar detenciones arbitrarias y juicios sumarios secretos a opositores con el propósito de acallar... 26.07.2021

El Departamento añadió que el Gobierno de la isla respondió con violencia a las manifestaciones que tuvieron lugar desde el 11 de julio en distintas ciudades del país, en reclamo por mejoras económicas y por el impacto de la pandemia de COVID-19.Las manifestaciones, de opositores y contramarchas de simpatizantes del Gobierno, derivaron en episodios de violencia entre ambos bandos y con agentes de la ley.Varios manifestantes resultaron heridos, hubo decenas de detenidos y al menos un muerto en un enfrentamiento no esclarecido con la Policía en La Habana.El organismo también dijo que varios países acompañan a EEUU en su llamado al Gobierno cubano a respetar las demandas de su pueblo.Washington agrega que el comunicado conjunto demuestra que "el pueblo cubano no está solo en sus aspiraciones" y enumera los países que apoyan su posición: Austria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, Ecuador, Estonia, Guatemala, Grecia, Honduras, Israel, Letonia, Lituania, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Polonia, República Checa, República de Corea y Ucrania.El Gobierno cubano afirma que la crisis económica y los impactos en la vida diaria por la pandemia son producto del bloqueo que impuso EEUU hace más de seis décadas y se niega a levantar.Reacción de CubaEl canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, emplazó al Gobierno de EEUU a que presente pruebas de sus acusaciones contra las autoridades de la isla por responder de manera violenta a supuestos reclamos pacíficos ocurridos el pasado 11 de julio en La Habana y otras localidades del país."Declaraciones del secretario de Estado EEUU [Antony Blinken] se basan en apoyo de un puñado de países que han sido presionados para acatar sus dictados. Cuba cuenta con respaldo de 184 naciones que demandan eliminar el Bloqueo. Emplazo a Gobierno de EEUU a presentar pruebas demuestren calumniosas acusaciones", subrayó el titular de Exteriores en su cuenta de la red social Twitter.Según una declaración de Blinken, "Estados Unidos y las naciones preocupadas se unen por el pueblo cubano. A partir del 11 de julio, decenas de miles de cubanos en toda la isla salieron a las calles para exigir pacíficamente sus libertades fundamentales y un futuro mejor. El Gobierno cubano respondió con violencia".Por su parte, el director general de América Latina y el Caribe de la cancillería cubana, Eugenio Martínez, calificó de "hipócrita" el supuesto consenso internacional anunciado por Washington contra la isla."Es hipócrita que EEUU diga "se une" a otros países para reclamar a Cuba cuando se sabe (que) EEUU es único autor (de la ) declaración, resultado sus presiones. Decir que "hablan con una voz" es irrisorio comparado con la única voz (que) reclama cada año por 29 seguidos que EEUU que ponga fin bloqueo a Cuba", subrayó Martínez en Twitter.El pasado jueves, Martínez denunció, en conferencia de prensa en La Habana, los intentos de la Casa Blanca por buscar "apoyo" internacional en su pretendido de condenar a Cuba."La "diplomacia" que "está de vuelta" según (el) presidente (de EEUU, Joe) Biden no cambia su método de coacción, chantajes y amenazas. El único autor del texto que Cuba develó es el Departamento de Estado (de EEUU) que ha desplegado todas sus presiones en capitales de la región y Europa", enfatizó el funcionario diplomático en Twitter.Ese mismo día, Rodríguez Parrilla reveló que EEUU estaba ejerciendo presiones políticas y económicas, las que calificó de "ofensivas y humillantes" contra países europeos, en particular seis de Europa Oriental, y ocho latinoamericanos, para obligarlos a adherirse a declaración condenatoria contra Cuba.

