https://mundo.sputniknews.com/20210724/lituania-se-queda-sin-alambre-para-el-muro-con-bielorrusia-1114456015.html

Lituania se queda sin alambre para el muro con Bielorrusia

Lituania se queda sin alambre para el muro con Bielorrusia

La construcción de la valla en la frontera con Bielorrusia tuvo que ser congelada, ya que Lituania se quedó sin alambre de púas. 24.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-24T04:23+0000

2021-07-24T04:23+0000

2021-07-24T04:23+0000

internacional

lituania

bielorrusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107052/25/1070522588_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_76b0e968fa7f99aa18daf3167c872aa7.jpg

Según el viceministro de Asuntos Internos de Lituania, Arnoldas Abramavicius, las autoridades han iniciado negociaciones con otros países para adquirir los materiales necesarios.Abramavicius agregó que la discusión está en curso con otros Estados, incluidos Dinamarca y Eslovenia. Señaló que "este es un producto específico, que no se puede compartir fácilmente".El ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anushauskas, dijo anteriormente que de la reserva del Ejército se utilizaron 4,5 km de bobinas de alambre de púas utilizadas en ingeniería militar.Según la jefa del Ministerio del Interior de Lituania, Agne Bilotaite, está previsto instalar una cerca de alambre de púas en secciones de la frontera con una longitud de aproximadamente 550 km. En general, el costo de la cerca en la frontera será de aproximadamente 41 millones de euros, unos 48 millones de dólares.El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, dijo anteriormente que en respuesta a las sanciones europeas debido al aterrizaje forzoso del avión de Ryanair en Bielorrusia, su país ya no restringirá el flujo de refugiados a los países de la UE. Debido a las sanciones occidentales, Minsk no tiene "ni el dinero, ni la energía" para esto.Según las autoridades lituanas, desde principios de 2021, 2.430 inmigrantes ilegales han sido detenidos en la frontera con Bielorrusia, en su mayoría ciudadanos de Irak, Congo, Camerún y Afganistán.

https://mundo.sputniknews.com/20210720/lukashenko-augura-a-europa-enfrentamientos-con-inmigrantes-armados-1114317691.html

lituania

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lituania, bielorrusia