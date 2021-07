https://mundo.sputniknews.com/20210723/los-test-de-autodiagnostico-de-covid-19-se-agotan-en-su-primer-dia-de-venta-en-espana-1114437654.html

Los test de autodiagnóstico de COVID-19 se agotan en su primer día de venta en España

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — La mayor parte de las farmacias madrileñas agotaron los test de autodiagnóstico de COVID-19 en su primer día de venta libre en... 23.07.2021

"La demanda ha superado con creces la cantidad de test que hay en el mercado. No tenemos stock suficiente para atender toda la demanda", explicó a Sputnik Rosalía Gozalo, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.Por el momento tienen un coste que varía entre los 7 y los 9 euros, "aunque el mercado irá regulando el precio", explicó la representante de los farmacéuticos, que comparó la situación con la vivida con las mascarillas en los primeros momentos de la pandemia, cuando la descompesación entre oferta y demanda hizo que se multiplicara su precio.El comienzo el 22 de julio de la venta libre de los test también dio lugar a situaciones curiosas como la saturación de los servicios de urgencias en la región de Cantabria, en el norte del país.Allí, las autoridades regionales tuvieron que pedir a los positivos que no acudieran a los hospitales si no presentaban síntomas graves.Por el momento son nueve los test autorizados en las farmacias del país: uno con saliva y el resto con una muestra nasal.Según las autoridades sanitarias españolas, los resultados positivos tienen que ser confirmados posteriormente en un centro de salud con una prueba profesional.

