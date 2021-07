https://mundo.sputniknews.com/20210722/topless-con-pegatinas-la-idea-espanola-contra-la-censura-de-los-pechos-femeninos-en-instagram-1114379842.html

'Topless' con pegatinas: la idea española contra la censura de los pechos femeninos en Instagram

'Topless' con pegatinas: la idea española contra la censura de los pechos femeninos en Instagram

La empresa GC Aesthetics insta a las mujeres a taparse los senos con pegatinas reivindicativas antes de subir sus 'selfies' a Instagram. Una manera de... 22.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-22T11:25+0000

2021-07-22T11:25+0000

2021-07-22T11:25+0000

españa

pechos

publicidad

topless

redes sociales

instagram

mujeres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1114379812_0:101:1001:664_1920x0_80_0_0_1709dd759b6609dcaefda1f7eb04238d.png

El verano es aquella estación del año en la que el calor y el mar sacan a relucir el físico de las personas. La mezcla de playa, bañador y piel se convierte en una de las predominantes en el postureo de redes sociales. Así, espacios como Instagram se transforman en galerías de usuarios ligeros de ropa posando dentro del agua o recostados sobre una roca. Pero, con una diferencia. Mientras ellos aparecen relajados sin tapar un ápice de torso, ellas se las ingenian para cubrir los pechos con el brazo, la mano o una toalla. Y es que cualquier muestra del pezón femenino es censurada por Instagram. Los encargados de revisar el contenido no dudarán en eliminar la instantánea. Algo que no sucede con las imágenes en las que figuran hombres descamisados.La red social juzga negativamente el físico de la mujer. Esta criticada represión que ejerce Instagram sobre el torso femenino ha sido el trasfondo de la campaña publicitaria estival de la empresa irlandesa GC Aesthetics, dedicada a la fabricación de prótesis mamarias. "More Summer and No More Nonsense", en español más verano y menos sinsentido, busca transmitir que todos los cuerpos son bellos. Una idea de la productora española Be Sweet, con la que ya habían trabajado. Esta se encuentra tras la modernización de la imagen de la entidad.El anuncio propone a las mujeres tomarse fotos en playa o piscina en topless y subirlas a Instagram con unas pegatinas virtuales de GC Aesthetics que encontrarán en su cuenta en la red social. Con estas se pueden tapar los pechos a la vez que lucir mensajes como "Basta de avergonzarse del cuerpo", "Basta de haters" o "Basta de censura". Los diseños son obra de la artista brasileña Paula Cruz.Un mensaje body positive que puede sorprender al provenir de una empresa dedicada a la cirugía estética. Y es que GC Aesthetics expresa que todo el mundo debe sentirse a gusto con su físico, a la vez que obtiene beneficios de las inseguridades de las personas con su cuerpo. Según datos del 2018 de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, el aumento de mamas es el procedimiento quirúrgico más demandado por las mujeres. En total, más de 1.800.000 intervenciones al año en todo el mundo.Be Sweet no ha querido enfocarse en la venta del producto para esta campaña, sino en la de una forma de pensar. "No buscaba vender, sino transmitir la idea de que GC Aesthetics está a tu lado y que no hay que sentir vergüenza porque tu cuerpo sea de una u otra manera. Lo importante es que te sientas bien con él, independientemente de que decidas hacerte retoques estéticos o no te los hagas", destaca Juan San Román, responsable de la productora española, a SModa. Una idea rompedora para una entidad como GC Aesthetics y con la que buscan derribar las barreras que ocultan el cuerpo femenino. Eso sí, de momento, Instagram seguirá con la censura del pezón de mujer.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pechos, publicidad, topless, redes sociales, instagram, mujeres