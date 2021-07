López Obrador rechaza acusaciones de encabezar "dictadura plebiscitaria"

https://mundo.sputniknews.com/20210722/lopez-obrador-rechaza-acusaciones-de-encabezar-dictadura-plebiscitaria-1114389396.html

"Considero que debe de expresarse la gente, los ciudadanos, y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo" el 1 de agosto, sobre enjuiciar o no a cinco expresidentes que gobernaron de 1988 a 2018, dijo López Obrador en conferencia de prensa.El mandatario se refirió a las expresiones de Krauze, historiador y director de la revista cultural Letras Libres, al recibir el 7 de julio pasado el III Premio de Historia Órdenes Españolas de manos del rey Felipe VI.López Obrador también defendió la reforma aprobada por iniciativa presidencial que estableció otro referéndum sobre la revocación del mandato del jefe del Ejecutivo federal, el 21 de marzo de 2022.Ratificó así su postura de "preguntarle a la gente" y llamó a no conformarse "con la democracia representativa" y avanzar en la "democracia participativa"."Consulta, referéndum, plebiscito o revocación de mandato, es hasta ahora que podemos llevar a cabo esta forma de gobernar con la gente", afirmó el presidente mexicano. Nueva polémica con KrauzeLópez Obrador ha sostenido una prolongada polémica con Krauze desde que el historiador publicó en vísperas de las elecciones presidenciales de 2006 un largo ensayo titulado El mesías tropical, retomado en su libro Redentores, basado en una docena de perfiles de líderes latinoamericanos.López Obrador dijo con ironía que el historiador "se afanó demasiado en buscar una frase, pero es totalmente contradictoria; entonces, sí a la consulta, sí al plebiscito, en todos los casos, y no tenerle miedo al pueblo".Asimismo, al defender el referéndum revocatorio de mandato presidencial, señaló que proseguir por el camino de la democracia representativa, "es seguir apostando a que sean las elites las que decidan, que sean los de arriba siempre los que decidan, y al pueblo llevarlo a votar cada seis años".Krauze dijo en España que nunca pensó "que iba, muy moderadamente, a extrañar la dictadura perfecta".Con ese término definió el escritor peruano Mario Vargas Llosa a los 71 años de gobiernos autoritarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI), establecidos después de la Revolución Mexicana."México dejó de ser esa 'dictadura perfecta' desde el año 2000, claramente", sostuvo Krauze.Enseguida describió la llegada al poder de López Obrador en su tercer intento."Ahora, la democracia mexicana, las libertades y las leyes están en vilo: tenemos el Gobierno de un solo hombre, más preocupante, porque puede conducir, francamente a una dictadura plebiscitaria", agregó.López Obrador ganó los comicios presidenciales de julio de 2018 con 53% de los sufragios.

