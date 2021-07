https://mundo.sputniknews.com/20210709/las-izquierdas-mexicanas-alertan-sobre-riesgo-de-militarizacion-del-pais-1113984061.html

Las izquierdas mexicanas alertan sobre riesgo de "militarización" del país

Las izquierdas mexicanas alertan sobre riesgo de "militarización" del país

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las críticas de intelectuales y académicos de las izquierdas mexicanas comienzan a crecer sobre los riesgos de una posible... 09.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-09T23:31+0000

2021-07-09T23:31+0000

2021-07-09T23:31+0000

américa latina

méxico

opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1113984035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c90d0d4d04569212760fb609dab7953d.jpg

Sin embargo, el autor considera que, hacia el futuro, "no existen posibilidades de una restauración del viejo régimen autoritario del siglo XX, que era un sistema muy complejo, con la existencia de corporaciones que pertenecían al partido de Estado".El académico, doctorado por la española Universidad Complutense, explica que, a diferencia del régimen de 71 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI), surgido de la Revolución Mexicana que estalló en 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fundado por López Obrador en 2014, no tiene posibilidad de recuperarlo.El partido gobernante actual "no tiene la fuerza suficiente para consolidar un modelo de partido de Estado como fue el sistema político que dominó el siglo XX", hasta que perdió la presidencia en el año 2000, estima el también investigador del departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma de México.Nuevo poder de los militaresLo que más preocupa al académico, es la acumulación de poder de los militares.Las Fuerzas Armadas, cuyos máximos mandos flanquean al presidente en conferencias de prensa y actos públicos, controlan las aduanas, construyen un aeropuerto internacional y el turístico Tren Maya, reparten gasolina, combaten el robo de combustible y atienden a pacientes de la pandemia.Los militares también colaboran en otras obras de infraestructura y cultivan árboles para el programa social Sembrando Vida.Pero sobre todo, las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad pública, con la nueva Guardia Nacional integrada en su inmensa mayoría por militares; sin embargo, en los dos primeros años del sexenio de López Obrador se cometieron en el país la mayor cantidad de asesinatos en los registros contemporáneos de tres décadas.Romero estima que en el horizonte internacional, México podría convertirse "en una especie de democracia tutelada por el Ejército, un poco parecida a lo que ocurría en países autoritarios, como Egipto o Turquía, pero sin la personalidad de un dictador".El fortalecimiento del poder militar comenzó en el Gobierno de centroderecha de Felipe Calderón (2006-2012), cuando se declaró la llamada "guerra al narcotráfico", recuerda el investigador.El resultado ha sido la progresiva sustitución del Estado civil por una nomenclatura encabezada por las Fuerzas Armadas, en posiciones vitales que estaban en manos de civiles."El Estado civil ha sido reemplazado paulatinamente por las Fuerza Armadas; López Obrador les ha entregado un poder que no tenían desde los 1940 del Siglo XX; será difícil revertirlo, y se necesitaría un nuevo pacto social para regresarlos a los cuarteles, como corresponde a una democracia constitucional", puntualiza el politólogo.Temores de "restauración autoritaria"El principal autor mexicano que ha alertado sobre una posible "restauración autoritaria" es el antropólogo y sociólogo comunista Roger Bartra, quien se ha movido hacia la socialdemocracia, autor de clásicos del sistema político mexicano: La jaula de la melancolía y Las redes imaginarias del poder.Bartra sacudió este año al mundo intelectual y político con su nuevo libro, El regreso a la jaula, donde analiza una posible restauración del "nacionalismo autoritario" del México de las décadas 1960 y 1970.En aquellos años comenzó López Obrador su militancia de 14 años en el PRI, quien calificó el libro de Bartra como un paso al "bando conservador".El entrevistado señala que "la negación de la reelección está muy institucionalizada en México, y no hay posibilidad para un régimen personalista que se prolongue" más allá de 2024.Sin embargo, coincide con Bartra en una definición: "López Obrador no es un hombre de izquierdas, pero en su coalición sí hay algunos representantes de la izquierda más extremista, estalinista y dogmática".

https://mundo.sputniknews.com/20201016/declaran-inconstitucional-el-acuerdo-de-amlo-para-militarizar-la-seguridad-publica-1093150476.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Flores García

méxico, opinión y análisis