Excandidata peruana Fujimori anuncia lucha por la democracia tras su derrota en balotaje

LIMA (Sputnik) — La excandidata presidencial peruana por Fuerza Popular (derecha), Keiko Fujimori, anunció que tras ser derrotada en el balotaje luchará por la... 22.07.2021, Sputnik Mundo

"Nuestra lucha por la libertad no ha terminado. Nos toca unirnos ahora en una gran defensa democrática que se convierta en un muro de contención que no permita que se destruya nuestra Constitución, la libertad de prensa y nuestra economía", expresó la política derechista a través de su cuenta en Twitter.El 20 de julio, el candidato por Perú Libre (izquierda), Pedro Castillo, fue proclamado presidente electo tras vencer a Fujimori en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 6 de junio.Luego de conocer los resultados del conteo oficial y su inminente derrota, Fujimori denunció un fraude en los comicios sobre el cual no presentó ninguna prueba.Asimismo, inició una campaña junto a sus simpatizantes en "defensa de la democracia".A juicio de la líder fujimorista, el Gobierno de Castillo, quien desea cambiar la Constitución, será de corte autoritario y de riesgo económico tras el anuncio de un modelo de corte estatista.Por otro lado, Fujimori agradeció al escritor peruano y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, por haberle brindado su apoyo en la "lucha contra el comunismo" que, sostiene, será el modelo que implantará el nuevo jefe de Estado.Pedro Castillo asumirá la presidencia de la República el 28 de julio, fecha en la que Perú celebra 200 años de independencia.

Tomas Bonzon Debemos recomendarle a esta delincuente que guarde energías para la prisión y, de paso, al hediondo de Vargas que la visite y le de consuelo en el talego. 0

