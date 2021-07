https://mundo.sputniknews.com/20210721/politica-y-religion-que-rol-tuvo-la-iglesia-en-la-guerra-fria-1114344080.html

Política y religión: ¿Qué rol tuvo la Iglesia en la Guerra Fría?

Con motivo de la presentación del libro "¿De qué lado está Cristo?", escrito por Dahiana Barrales Palacio y Nicolás Iglesias Schneider, este último dialogó con... 21.07.2021, Sputnik Mundo

El nuevo libro editado por Fin de Siglo, "se trata sobre el rol de la religión en el contexto político latinoamericano y sus distintos signos políticos", indicó Iglesias Schneider. En este sentido, "a pesar de que en la actualidad el vínculo entre religión y política está muy signado en lo que representa Bolsonaro o Trump, en los tiempos de la Guerra Fría todos los mensajes sobre Dios o la religión contienen diversos sentidos políticos", sostuvo el escritor.Asimismo, "no existe una religión que no tenga un contenido político, incluso aquella religión que se autodenomina como apolítica también tienen un mensaje", aseveró. En este marco, "el libro busca pensar y reflexionar sobre los contenidos religiosos que sostenían los discursos durante la polarización política durante los procesos revolucionarios latinoamericanos durante la Guerra Fría", añadió.En este sentido, "el contexto de la Guerra Fría nos permite comprender algo que en el contexto latinoamericano fue muy fuerte: los discursos anticomunistas y el desarrollo de una narrativa religiosa por parte de EEUU que sostenía su política anticomunista", indicó. Sobre ello, "se destacan los evenagelistas, con mucha presencia en radio y televisión en América Latina", añadió. En este marco, "buscamos comprender los motivos geopolíticos vinculados a la religión, puesto que es un fenómeno transnacional", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el periodista mexicano Ariel Noyola, con quien dialogamos sobre las divergencias en América del Norte en torno al nuevo acuerdo de libre comercio.EEUU busca frenar presencia China en el comercio con MéxicoA un año de la firma del nuevo tratado del libre comercio entre EEUU, México y Canadá, los desacuerdos que existen entre los Gobiernos por las reglas que aplican a uno de los sectores clave del acuerdo, el automotriz, podrían poner en peligro el éxito del pacto comercial, según allegados a esta industria. Al respecto, "este es un acuerdo comercial que para el Gobierno de AMLO fue muy importante negociar", indicó el corresponsal del centro de investigación sobre Globalización en América Latina.En ese marco, "por más que las negociaciones hayan sido muy ríspidas, finalmente se pudo lograr un acuerdo, con cambios importantes en temas como las reglas de origen, los paneles de resolución de controversias, así como la configuración de un nuevo régimen laboral", sostuvo. A su vez, "uno de los motivos más controversiales ha sido la imposibilidad de firmar acuerdos de libre comercio con otros países hasta que no se cuente con el aval de los países involucrados, lo cual es leído como una cláusula contra China", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre el rol de los procesos de integración regional en el continente africano.Bukele implementa nuevas fases en su plan de seguridadEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con el analista salvadoreño Walter Fagoaga, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en El Salvador. Con respecto al Plan de Seguridad Control Territorial propuesto por el Nayib Bukele, "esta ha sido la herramienta de seguridad pública más importante impulsada por el presidente", indicó. Con respecto a los resultados de dichas medidas, "últimamente se ha destacado una reducción significativa de los homicidios, lo cual refuerza esta estrategia", sostuvo.

