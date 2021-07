El Tokio olímpico: testimonio de un venezolano desde el corazón de estos Juegos

https://mundo.sputniknews.com/20210721/el-tokio-olimpico-testimonio-de-un-venezolano-desde-el-corazon-de-estos-juegos-1114353559.html

En este contexto, el secretario general del Gobierno nipón, Katsunobu Kato, resaltó la importancia de "la diplomacia olímpica", señalando que es una oportunidad para "construir relaciones personales de confianza" en unas circunstancias en las que "los contactos personales son limitados".Algo que, no obstante, no entusiasma a todos los japoneses. Varias encuestas revelaron que una importante parte de los ciudadanos de la nación asiática rechazan la celebración de la fiesta deportiva, al considerar que el momento actual no es el idóneo dado el aumento de los casos de coronavirus que se registra últimamente en Tokio: desde el 1 de julio se detectaron en la ciudad 81 positivos entre los extranjeros y locales relacionados con los Juegos.Al respecto, el director general de la Organización Mundial de la Salud [OMS] –quien expresó la esperanza de que la cita deportiva internacional sea segura "para todos los participantes"– manifestó que "el éxito no consiste en cero casos" sino en "la ayuda a las personas y el cese de transmisión del virus"."Se nota en el ambiente que son unos Juegos Olímpicos únicos, en el sentido de que, primero, hay muchas medidas de bioseguridad", señaló desde el Tokio olímpico el venezolano Félix Caballero Escalante, quien acompaña a la selección nacional de la nación caribeña en los Juegos de Japón.Citó como ejemplo "el tema de credenciales". "Cada una de ellas tiene sus limitaciones: por ejemplo, un oficial o un represente ministerial o de alguna institución deportiva que puede entrar a la Villa Olímpica no siempre puede entrar a los Juegos. En cambio, los que entran a los Juegos no pueden entrar a la Villa. Claro está que los atletas y entrenadores tienen entrada a la Villa y a los Juegos, pero no pueden salir de la burbuja, como lo dicen acá, que puede ser considerada como un embudo", testimonió.Respecto a la "resistencia" de la población local a los Juegos, indicó que es de carácter "un poquito más silencioso" y "no quita la buena voluntad del pueblo japonés de recibir a los invitados internacionales"."De hecho, yo nunca he sentido un rechazo directo de algún japonés en contra de alguien de la delegación nuestra", afirmó, al subrayar que los 44 atletas que integran la selección venezolana en los Juegos vinieron con "muchas expectativas, mucho ánimo de poner en alto el nombre de Venezuela, y mostrarle al mundo que Venezuela, pese a todas las dificultades, va a lograr un gran papel en esta Olimpiada".

