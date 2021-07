https://mundo.sputniknews.com/20210721/castillo-presidente-de-peru-un-cachetazo-a-los-grupos-hegemonicos-oligarcas-1114319290.html

Castillo presidente de Perú: "un cachetazo a los grupos hegemónicos oligarcas"

La buena nueva para PerúPasadas las 19:00 horas de Perú de este lunes 19 de julio, y tras casi un mes y medio de espera, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones del país, Jorge Luis Salas Arenas, proclamaba a Pedro Castillo como nuevo presidente de la república.Entonces, Castillo salió al balcón de la sede de su partido, Perú Libre, para compartir su alegría y llamar a la unión de los peruanos, sin banderas de ningún tipo. "En este momento llamo a la más amplia unidad del pueblo peruano, para forjar y abrir la puerta del próximo bicentenario sellando este bicentenario con todas sus diferencias, con todos sus problemas y con todo lo que hemos vivido".Con el nuevo Gobierno que asoma en Perú, el magíster en comunicación Amauri Chamorro opina que "hay un cambio estructural sensible. Es un Gobierno que no está de espaldas para el resto del país, sino que el Gobierno está de frente, mirando al resto del país. Es de Cajamarca, de Ayacucho, de Cusco, de Arequipa. No tiene apenas la centralidad tan nefasta de la élite trabajando para ella misma. Eso va a generar un cambio muy importante".Segunda independenciaY es que el destino, que a veces es caprichoso, quiso que la fecha en que Castillo asuma como mandatario sea el próximo 28 de julio, día en que Perú celebra los 200 años de su independencia. En el día del júbilo por el bicentenario, asume por primera vez en la historia del país un presidente progresista. Más simbólico no puede ser."Más que una victoria electoral, es una victoria simbólica", abunda Chamorro, quien habla de primera mano y con propiedad sobre todo esto, pues fue uno de los asesores de la campaña de Castillo, encargándose de la parte comunicacional y de estrategia."Perú es un país que ha sido acechado por la derecha durante tanto tiempo, un país que nunca fue gobernado por la izquierda", subraya Chamorro. Apunta que EEUU ha estado impidiendo gobernar a las fuerzas y gobiernos progresistas. "Recordemos todos los ataques de lawfare en contra de los Gobiernos, de los líderes de los partidos. Bajo este contexto, justamente en la capital, en la sede del Grupo de Lima gana un profesor, socialista, humilde, pobre, del campo, indígena, a través del voto popular", abunda Chamorro.

perú

