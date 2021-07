https://mundo.sputniknews.com/20210720/se-le-fue-la-cabeza-a-biden-su-nueva-doctrina-sobre-china-atenta-contra-eeuu-y-sus-socios-1114235560.html

Un caramelo envenenadoDesde su 'colgado', esta editorial ya lo dice todo: "Su proteccionismo [de Biden] y su retórica de nosotros o ellos dañarán a Estados Unidos y desanimarán a sus aliados". Al calificar la postura de Trump respecto China –guerra comercial incluida– como un atentado, la publicación acusa a Biden de convertirla en una doctrina que enfrenta a ambas potencias donde sólo puede haber un ganador."Entre ellos, Trump y Biden, han diseñado la ruptura más dramática en la política exterior estadounidense en las cinco décadas desde que Richard Nixon fue a China", sentencia la editorial. Para el analista internacional Fernando Moragón, las autoridades estadounidenses tienen un problema de fondo, que se manifiesta en esto o en muchas otras cosas.Moragón argumenta que eso provoca que las autoridades de EEUU no entiendan la cultura del país que eventualmente ocupen, y acaban perdiendo. "No entienden cómo se mueve la gente y por qué, sus intereses. Y esto lo aplican igual a China: se creyeron de manera ingenua, sin que hubiera ningún elemento que lo señalara, que porque en China se pasaran al capitalismo salvaje, iban a ser una democracia. No. Y se han dado cuenta de que hay otras alternativas a la democracia liberal y el capitalismo. Y nos guste o no, es lo que les está funcionando ahora: un capitalismo con una dictadura de partido único".'Houston, tenemos un problema'The Economist incide en que para muchas medidas económicas, China se convertirá en una fuerza dominante independientemente de lo que haga EEUU. No sólo tendrá la economía más grande del mundo, sino que además ya es el socio comercial más grande de casi el doble de países de América. Se dice pronto.En tanto, Alemania, la potencia exportadora europea, tiene como objetivo mantener los lazos comerciales con China aún cuando los políticos se debiliten. Avisa que en el sudeste asiático muchos países miran a EEUU por su seguridad y a China por su prosperidad. Si se vieran obligados a elegir, algunos podrían elegir a China, de acuerdo a la publicación.De acuerdo a Moragón, este podría ser "un problema de los gordos, un problema 'bueno'" para EEUU. "Porque al final, una guerra entre EEUU y China podría arrastrar a muchos países aunque no quieran y afectar todo el entorno de China. Además no olvidemos el factor Rusia: como EEUU ha lanzado una guerra híbrida contra Rusia primero, y después contra China, esto ha fortalecido la alianza entre Pekín y Moscú para defenderse de un enemigo común que les está atacando", señala el analista."EEUU es ahora mismo la cuestión más peligrosa que tenemos en el mundo, mucho más que el coronavirus o el cambio climático. Porque estamos ante una potencia nuclear –que junto a Rusia son las dos mayores potencias nucleares de largo– que no está dispuesta a ceder su hegemonía mundial y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerla", sentencia Moragón.

