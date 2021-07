https://mundo.sputniknews.com/20210720/el-80-de-los-trabajadores-mexicanos-ha-caido-en-pobreza-extrema-1114188176.html

El 80% de los trabajadores mexicanos ha caído en pobreza extrema

Tanto las mediciones publicadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) para la región, como las realizadas por los economistas de la... 20.07.2021, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

cepal

Cruzando las mediciones que los organismos públicos hacen en México sobre ocupación y empleo con el acceso a la canasta básica recomendable, los economistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM denuncian que el 80% de los trabajadores mexicanos ha caído en la pobreza extrema.A comienzos de marzo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertó sobre lo ocurrido durante el último año en todo el continente, donde se registró "un aumento en los niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas, que impacta fuertemente en la desigualdad y el desempleo".Desde el CAM alertan que la pobreza extrema ha impactado a "la población que labora, pero no recibe ingresos o a los trabajadores que reciben ingresos insuficientes para adquirir una cesta, conformada solamente por alimentos".De esta manera, se busca cuantificar a los trabajadores ocupados que estarían en "pobreza extrema por ingreso", señalaron desde el Centro, mediante el cálculo de la Tasa de población ocupada en extrema pobreza (TPOPE) como método analítico, que se construye a partir de la correlación entre la población ocupada por niveles de ingreso (medido por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) y excluyendo a la población desempleada, con el precio de la Canasta básica recomendable, que es medido año a año por el CAM.Este trabajo se ha realizado regularmente:"Entre 2006 y 2018 se duplicó la miseria entre los trabajadores ocupados de México", apuntaron los economistas.El informe publicado en julio de 2021 por el Centro de Análisis Multidisciplinario señala que, según la medida realizada en el último trimestre del año 2020, la población ocupada en pobreza extrema ascendió a 41.567.104 personas, lo que implicó un aumento de 12% respecto del inicio del sexenio.Inseguridad socialLa principal recomendación que esbozó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, al presentar su informe anual fue instar a los Gobiernos a crear un Estado de Bienestar, a partir de la protección social universal, para paliar la fuerte crisis que implicó que 209 millones de personas hayan caído en la pobreza en un año.Según los datos publicados por la Cepal en el informe anual "Panorama Social de América Latina 2020", la pobreza extrema alcanzó "niveles que no se han observado en los últimos 20 años, así como un empeoramiento de los índices de desigualdad en la región y en las tasas de ocupación y participación laboral, sobre todo de las mujeres".Según la Cepal, se registrará una caída del Producto Interno Bruto de -7,7% debido a la recesión económica en la región, con lo que estimó que en 2020 la tasa de pobreza extrema alcanzó al 12,5% de la población de América Latina, mientras que la pobreza llegó al 33,7%"Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que en 2019. De ese total, 78 millones están en pobreza extrema, 8 millones más que año anterior", apuntaron.El organismo constató lo mismo que los economistas de la UNAM: hay una crisis debido a los bajos ingresos percibidos, y a la falta de diversos sistemas universales e integrales de protección social de amplia cobertura para la población.La Cepal señaló también que la pandemia del COVID-19 "reveló el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad"."En el corto plazo, es necesario implementar o continuar haciendo transferencias de emergencia que fueron propuestas por esta Comisión, como el ingreso básico de emergencia, el bono contra el hambre, o el ingreso para mujeres. En el mediano y largo plazo, se debe avanzar hacia un ingreso básico universal, priorizando a familias con niños, niñas y adolescentes", señaló Bárcena como vocera del organismo internacional.El aumento de la desigualdad del ingreso sufrido por la población de América Latina en 2020 incrementó en 2,9% respecto del año 2019. Desde la Cepal señalaron que si no hubiese habido ningún tipo de transferencia económica directa a la población (como sí implementaron algunos países) el índice Gini de la región habría sido del 5,6%

méxico

méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), cepal