De la pobreza a la riqueza: 3 consejos para generar dinero de un millonario de 28 años

Las historias de personas que pasan de la pobreza a tener millones en una cuenta dan esperanzas a muchos jóvenes que quieren cambiar su estilo de vida. Sin... 18.07.2021, Sputnik Mundo

La historia de Alfred Nickson no es una historia común. En su infancia y adolescencia, este estadounidense contaba con la ayuda de la asistencia social de su país para sobrevivir. Pero esto no lo frenó y con apenas 25 años logró conseguir su primer millón de dólares.Ahora, ha aprovechado su éxito para educar a miles de afroamericanos como él para que consigan una mejor calidad de vida y sean capaces de generar riquezas por ellos mismos. Y lo ha logrado. A sus 28 años ya ha sido mentor de más de 100 personas que pasaron a tener un ingreso anual de más de 100.000 dólares.Luego de terminar la escuela secundaria, este empresario comenzó a explorar negocios basados ​​en el hogar. Sin embargo, no le generaron los ingresos que los demás esperaban. Los primeros tres años, su negocio generó solo 1.500 dólares en total y la gente le decía que se rindiera. Pero no lo hizo.Durante el cuarto año de su negocio, Nickson ganó sus primeras seis cifras y a partir de aquí nadie lo pudo frenar. Alcanzó pronto su primer millón. Desde allí decidió aprovechar su pasión por la educación financiera para animar a las personas a tener una mejor posición.1. Cuenta tus activosLo primero que se tiene que hacer para generar grandes riquezas es saber exactamente cuánto dinero se necesita para llegar a donde se quiere. Nickson sugiere crear una lista de todo lo que posee, que serían todos sus activos.Cada mes, Nickson se reúne con su equipo para tener una mejor idea de su patrimonio neto, que refleja lo que posee (activos) menos sus deudas (pasivos) y así entender dónde está parado.2. Consigue un seguro de vidaEl segundo consejo es especialmente pertinente en esta época de COVID y aplica para cualquier persona sin importar su edad. Se trata de la adquisición de un seguro de vida.De acuerdo con Nickson, el seguro de vida no debe limitarse a los beneficios por fallecimiento, también se puede utilizar como estrategia para la creación de riqueza.Además del seguro de vida, los testamentos y fideicomisos también deben ser parte del plan financiero de cada persona, sostiene el empresario.3. Gana dinero extraNickson recomienda iniciar con un negocio que se pueda llevar desde el hogar, ya que se aprovecha la infraestructura que se tiene y no se necesita invertir grandes cantidades de dinero. Además, tiene la posibilidad de generar ganancias rápidamente.Pero ¿cómo saber en qué invertir ese tiempo y dinero, así sea desde casa? Para este empresario la respuesta es sencilla: identifica lo que te apasiona.

