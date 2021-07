https://mundo.sputniknews.com/20210719/la-cantante-zahara-yo-me-repugnaba-a-mi-misma-no-podia-soportarme-1114221483.html

La cantante Zahara: "Yo me repugnaba a mí misma, no podía soportarme"

En una entrevista muy íntima y personal, la cantante Zahara se sincera y explica cómo nació 'PUTA', su último disco que está revolucionando el panorama musical... 19.07.2021, Sputnik Mundo

PUTA es, según palabras de la artista, un "vómito" contenido durante mucho tiempo. Las canciones del disco son un relato autobiografico jamás contado que Zahara escribió durante el confinamiento y tras un año de terapia psicológica. Su historia es la de una niña que sufrió abuso sexual cuando tenía 12 años, a la que hacían bullyng en el colegio y a la que llamaban "Merichane" a sus espaldas porque ese era el nombre de la puta del pueblo.Merichane fue precisamente el primer single de este trabajo único lleno de lisergia y emocionalidad, y que desde luego no está dejando indiferente a nadie. "El disco es un desnudo integral. Esto es lo que me ha pasado y esto es lo que soy. No sirve de nada huir hacia adelante", cuenta la artista en su entrevista con Sin Tapujos. Zahara habla también de los trastornos alimenticios que tuvo a raíz de toda su experiencia y de cómo se lo ocultó a su familia porque "no quería decepcionarles".Ahora, a sus 37 años, la cantante triunfa con PUTA, que se está convirtiendo en un grito explícito y reivindicativo de sororidad, "de lo que a todas las mujeres nos han llamado alguna vez; y el feedback está siendo increíble".

