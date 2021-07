https://mundo.sputniknews.com/20210719/china-espera-objetividad-de-la-oms-a-la-hora-de-rastrear-el-origen-del-coronavirus-1114228125.html

China espera objetividad de la OMS a la hora de rastrear el origen del coronavirus

China espera objetividad de la OMS a la hora de rastrear el origen del coronavirus

PEKÍN (Sputnik) — China espera que la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantenga un enfoque científico e imparcial a la hora de rastrear el origen del... 19.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-19T13:01+0000

2021-07-19T13:01+0000

2021-07-19T13:11+0000

covid-19

internacional

coronavirus

asia

organización mundial de la salud

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109054/02/1090540200_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_05b025a59d7c4485dba6fd369fe87b56.jpg

El 16 de julio, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comunicó que la organización tiene la intención de realizar una auditoría a instituciones y laboratorios ubicados en la zona de detección de los primeros casos de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en China.A este respecto, Zhao Lijian declaró que el plan propuesto por la secretaría de la OMS "no coincide con la posición de China y muchos países sobre este tema".Agregó que la resolución de la 73 Asamblea Mundial de la Salud requiere que el director general de la OMS continúe trabajando con los Estados miembros en la búsqueda de la fuente animal del virus y sus vías de transmisión.Subrayó que la investigación del origen de la infección por coronavirus es un problema científico grave, cuya solución requiere una estrecha cooperación de científicos de todo el mundo.Al mismo tiempo, expresó la esperanza de que la OMS continúe trabajando con la comunidad internacional para asegurar que estos estudios se lleven a cabo de acuerdo con un enfoque científico serio, así como para contrarrestar la politización del tema y proporcionar un ambiente favorable a la cooperación mundial en la lucha contra la pandemia.En la etapa anterior de la investigación, un grupo de expertos de la OMS realizó un viaje a China entre enero y febrero, donde visitó el mercado de Huanan –lugar donde supuestamente se registró el primer brote del SARS-CoV-2 en diciembre de 2019–, varios hospitales y el Instituto de Virología de Wuhan.Al término de la misión el grupo investigador constató que no avanzó mucho, pero logró formular las principales hipótesis sobre el origen del virus. La versión más probable sugiere que el virus pasó de los murciélagos a un animal intermediario y de éste al humano.Sin embargo, hasta la fecha no se ha identificado a ese animal intermediario. En cuanto a la versión sobre el origen artificial del virus, entonces la OMS la calificó como poco probable, pero no la descartó por completo.El 15 de julio, Ghebreyesus constató "mucha presión" para descartar la hipótesis de que la pandemia comenzó tras un accidente de laboratorio, y llamó a China a cooperar de manera más transparente con la OMS.

https://mundo.sputniknews.com/20210528/china-tilda-de-juego-politico-plan-de-eeuu-de-publicar-informe-sobre-origen-del-covid-19-1112652294.html

https://mundo.sputniknews.com/20210524/china-desmiente-la-enfermedad-de-empleados-del-laboratorio-de-wuhan-en-noviembre-de-2019-1112483548.html

asia

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, coronavirus, asia, organización mundial de la salud, china