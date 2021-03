https://mundo.sputniknews.com/20210329/los-4-posibles-origenes-del-sars-cov-2-segun-la-oms--1110549477.html

Los 4 posibles orígenes del SARS-CoV-2, según la OMS

Los 4 posibles orígenes del SARS-CoV-2, según la OMS

Los resultados del informe, al que tuvo acceso la agencia Associated Press, plantean muchas preguntas sin responder, pero al mismo tiempo proporcionan más detalles acerca de los argumentos del equipo. Los autores proponen ahora realizar más investigaciones acerca de las posibles hipótesis, excepto la de la filtración del coronavirus de un laboratorio.Un diplomático de un país miembro de la OMS le presentó a Associated Press un borrador casi final del informe. Pero aún no está claro si podrían modificar el documento antes de publicarlo.Los investigadores indicaron en el informe cuatro posibles escenarios y los ordenaron de más plausible a menos plausible sobre la procedencia del SARS-CoV-2. La teoría sobre la propagación a través de un segundo animal encabeza la lista.Los expertos calificaron la idea de la transmisión directa de los murciélagos a los humanos como probable y, además, consideraron posible, pero inverosímil, la propagación a través de los productos alimenticios de la cadena de frío.El pariente más cercano del virus que causa el COVID-19 fue encontrado en los murciélagos, que son portadores del coronavirus. Sin embargo, "la distancia evolutiva entre dicho virus y el SARS-CoV-2 es de varias décadas, lo que sugiere un eslabón perdido", según el informe.Los especialistas explicaron que habían encontrado virus muy similares en los pangolines, y que los visones y los gatos son también susceptibles al COVID-19, lo que sugiere que podrían ser portadores. El informe se basa en gran medida en los resultados de la visita de un equipo de expertos internacionales de la OMS a Wuhan, la ciudad china donde se detectó por primera vez el coronavirus.El experto de la OMS Peter Ben Embarek, que dirigió la misión en Wuhan, señaló el 26 de marzo que el informe había sido finalizado y estaba en proceso de verificación y traducción. "Espero que en los próximos días todo ese proceso finalice y podamos publicarlo", enfatizó.El borrador del informe no es contundente acerca de si el brote comenzó en el mercado de mariscos de Wuhan donde se detectó uno de los primeros casos en diciembre del 2019.El hallazgo de otros casos antes del brote en el mercado de Huanan sugiere que pudo haber comenzado en otro lugar. Pero el informe señala que posiblemente había casos menos graves sin detectar, lo que podría ser un vínculo entre el mercado y los incidentes anteriores.A medida que la pandemia se propagaba, China dijo haber encontrado muestras del virus en los envases de los alimentos congelados que ingresaban al país. La cadena de frío puede ayudar a propagar el virus a larga distancia, según el informe que. Sin embargo, la OMS se muestra escéptica. Este riesgo es menor que a través de la transmisión de una infección respiratoria de una persona a la otra, según el documento, y la mayoría de los expertos está de acuerdo.A mediados de enero del 2021 un grupo de expertos de la OMS llegó a Wuhan, donde a finales de diciembre de 2019 se registró el brote.

