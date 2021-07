https://mundo.sputniknews.com/20210718/un-militar-britanico-filtra-documentos-secretos-sobre-un-tanque-para-corregir-un-videojuego-1114215879.html

Un militar británico filtra documentos secretos sobre un tanque para corregir un videojuego

Un militar británico filtra documentos secretos sobre un tanque para corregir un videojuego

Un 'gamer' del popular videojuego en línea War Thunder podría enfrentar hasta 14 años de prisión por compartir documentación clasificada de un tanque del... 18.07.2021, Sputnik Mundo

Se trata del tanque Challenger 2, el carro de combate principal de las tropas terrestres británicas. El entusiasta, que afirmó ser un comandante de este tipo de tanque en la base militar de Tidworth, compartió su manual y su guía de mantenimiento en un foro especializado del videojuego para demostrar que el diseño del tanque virtual tenía ciertas desventajas y debía ser mejorado.Los moderadores del foro eliminaron rápidamente la publicación. Si bien se trata de un documento editado, acompañado de los sellos Sin clasificar y Restringido en el Reino Unido y en el que no se pueden ver todos los detalles clave del vehículo, el Ministerio de Defensa del Reino Unido se puso en contacto con los creadores del videojuego, el estudio ruso Gaijin Entertainment, para avisarle que los documentos todavía están bajo llave."Tenemos una confirmación por escrito del Departamento de Defensa de que este documento permanece clasificado. Al seguir publicándolo, se está violando la Ley de Secretos Oficiales, como se indica en la advertencia en la portada del documento, delito que puede conllevar una pena de hasta 14 años de prisión en caso de enjuiciamiento", informó la administración del foro.Además, subrayó que estas acciones ponen en riesgo tanto a los representantes del estudio, como a los ciudadanos británicos en general, pues "la retención no autorizada de un documento protegido es un delito".Resulta que todos los esfuerzos del jugador han sido en vano, pues el estudio no tiene el derecho de utilizar los documentos clasificados para hacer correcciones en el diseño de sus modelos.

