Argentina: ¿oportunidad de echar a trasnacionales del manejo de su mayor hidrovía?

Los números de la hidrovía del Paraná, la mayor de Argentina, impactan: por allí se mueve el 80% del comercio total de bienes de esa nación. Y a fines de... 17.07.2021, Sputnik Mundo

Un entramado de ríosAl respecto, Julio César Gambina, Dr. en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor Titular en Economía Política de la Universidad de Rosario explica que "la gestión del Río Paraná, supone la gestión de una 'autopista' en el río. Y hablar del 80% del comercio exterior de exportaciones e importaciones, habla de su magnitud. Porque la Argentina, como muchos países, son tributarias de un modelo productivo que se asume de inserción internacional, de exportaciones, de vinculación al sistema mundial para colocar su producción en el mundo", advierte.Pero la cosa no queda allí, de acuerdo al analista, quien explica que este tema es muy interesante y muy amplio. "Porque si bien [la hidrovía del río Paraná] tiene que ver con la economía Argentina, en realidad tiene que ver con un curso de agua que involucra a tres ríos: el río Paraguay, el río Paraná, y el Río de la Plata, que es la desembocadura de esos ríos al océano Atlántico"."Entonces no es sólo un 'problema' de la Argentina, sino también de los países que son limítrofes con estos tres ríos, y por lo tanto hay que hablar de Paraguay, de Brasil y de Uruguay. Cuando decimos 'salida al Atlántico', los buques que transitan por el río Paraná y salen a la desembocadura del Río de la Plata, en general se derivan al puerto de Montevideo porque es un puerto de aguas profundas, cosa que no es el puerto de Buenos Aires", indica.¿Cambio de paradigma?Gambina incide en que la Argentina, como los países de Sudamérica, están fuertemente insertos de una manera dependiente en el mercado mundial, y por lo tanto las vías navegables son fundamentales para darle ingreso y salida a todas esas mercancías."Y lo que se discute es quién tiene que llevar adelante esa gestión. Entonces ahí están los detractores de la participación del Estado, y aquellos que sostienen que el Estado debe asumir por razones soberanas. Incluso quienes apoyan la participación del Estado, pero tienen visiones incluso alternativas, porque sustentan que esto debería ser un punto de partida, no sólo para sacar a trasnacionales en el manejo del río Paraná, sino como una forma de intervenir en cambiar el modelo productivo de la Argentina, lo que supone ir en contra de la privatización de los puertos, de los ferrocarriles y del transporte, y tiene que ir contra la subordinación de un modelo primario exportador, […] e incluso el proceso industrial de armaduría para colocar la producción en el exterior", concluye el Dr. Gambina.

