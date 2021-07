https://mundo.sputniknews.com/20210716/estos-son-los-alimentos-que-manchan-tus-dientes-1114173741.html

Los dientes se oscurecen por los problemas del esmalte, señaló la especialista, que también es miembro de la Asociación Nacional de Dietistas y Nutricionistas de Rusia.A menudo, en los dientes se forma una placa por culpa de las bacterias de la cavidad bucal, agregó la dietista. En algunos casos es esta la que puede tomar el color y tras una limpieza los dientes vuelven a ser blancos, explicó la dietista en una entrevista concedida al canal Moscú 24.Alimentos dañinos para los dientesUno de los alimentos que puede perjudicar a tus dientes es el kétchup. Contiene ácido acético, azúcar y colorante de tomate natural o a veces químico. En lugar de este producto, a la hora de cocinar, Makisha recomienda añadir tomates fritos que casi no tienen dichos ingredientes.Además, la especialista destacó las propiedades colorantes de la cúrcuma. Esta especia alberga una gran cantidad de beneficios. Así, este antioxidante protege los vasos y ralentiza el envejecimiento. Pero al mismo tiempo puede afectar al color de tus dientes.Por eso la especialista aconsejó no excluir la cúrcuma de la dieta y simplemente consumirla con rábanos, pepinos, apios o incluso manzanas, ya que ayudan a limpiar los dientes del colorante. En caso contrario, tienes que limpiarlos con pasta tras disfrutar de la cúrcuma.La salsa de soja también puede pintar los dientes. Algunas de las sustancias que la forman (por ejemplo, ácidos) pueden impactar en el esmalte, y el colorante químico afecta al color dental. Al mismo tiempo, el natural no influye mucho.Al final, incluso si hace mucho calor, no se recomienda abusar de los sorbetes, ya que el brusco salto de temperaturas al morderlos tiene efectos negativos en el esmalte y los colorantes químicos penetran en los lugares dañados, enfatizó la nutricionista.

