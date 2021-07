https://mundo.sputniknews.com/20210715/los-logros-del-gobierno-sandinista-que-se-intenta-ocultar-1114140530.html

Los logros del Gobierno sandinista que se intenta ocultar

Unos logros a los que la prensa hegemónica hace caso omiso, ejecutándose una campaña difamatoria sin precedentes contra las autoridades nicaragüenses, denunció Gutiérrez, quien es también presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del Parlamento de la nación centroamericana."Nosotros, a partir del año 2007 recibimos en nuestras manos un Estado fallido: un Estado prácticamente sin reservas internacionales, con más de 12 horas diarias ininterrumpidas de apagones, prácticamente cero inversión extranjera y de cooperación internacional, con una desarticulación total del sistema productivo", señaló el diputado, al indicar que, "a partir de ese entonces, se aprobó un plan nacional de desarrollo humano y se generó, se estructuró una posibilidad de unión entre esfuerzos del Gobierno, sector privado y los trabajadores para echar adelante la reactivación económica y social del país y reducir la pobreza y la pobreza extrema"."Como consecuencias de eso, nosotros teníamos la posibilidad da dar saltos de calidad muy importantes en la inversión pública, y hoy por hoy nosotros podemos asegurar que las principales carteras de nuestro país –como son la cartera de educación, la cartera de salud, la cartera de infraestructura, la cartera de seguridad ciudadana, o la cartera de inversión productiva– han venido teniendo transformaciones sumamente importantes. Por ejemplo, nosotros recibimos un presupuesto en educación de aproximadamente 3.000 millones de córdobas, y en el caso de la inversión en salud, la recibimos de la misma manera con aproximadamente 3.000 millones de córdobas, y dimos un salto de calidad arriba de los 19.800 millones de córdobas. Y así sucesivamente en el resto de carteras", subrayó."Nosotros podemos, por ejemplo, destacar que, si no fuera por la importantísima inversión en salud –donde pudimos garantizar la construcción de 19 nuevos hospitales y centros de salud de diferentes tipos en nuestro país– nosotros no hubiésemos tenido la oportunidad y la posibilidad de hacerle frente a este evento tan devastador que ha puesto de rodillas incluso a potencias internacionales como ha sido el COVID-19", apuntó Gutiérrez, quien resaltó que en Nicaragua "la incidencia de fallecidos y contagiados en relación al resto de países" –tanto de Centroamérica como de toda América Latina– "ha sido significativamente menor".De acuerdo con Gutiérrez, el Gobierno de Daniel Ortega logró "garantizar" que Nicaragua "creciera en los últimos 11 o 12 años hasta antes de los fenómenos del 2018 en aproximadamente 5,3 puntos porcentuales" del PIB nacional, "un crecimiento económico que no se había visto, primero en Nicaragua, en la historia republicana del país, y segundo, a nivel regional ha sido uno de los mayores crecimientos sostenido".Constató que ese crecimiento "se vio truncado" por el fallido intento de golpe de Estado de 2018, con lo cual "ese 5,3% de crecimiento económico positivo se vio derrumbado hacia un 3,8% de crecimiento negativo, y eso se ha sostenido en más o menos en esos términos en 2018, 2019 y parte del 2020"."Sin embargo, nosotros en medio de esas dificultades hemos sabido enderezar la inversión pública y hemos venido captando nuevas inversiones extranjeras que han venido potenciando la posibilidad de crear nuevos emprendimientos, que han generado la posibilidad de tener también un crecimiento especialmente en empleo", aseveró.En este contexto, Gutiérrez se mostró seguro de que las autoridades sandinistas podrán cerrar el presente año con un crecimiento económico de "entre el 2,5 y el 3,5%", unas "cifras sumamente alentadoras" teniendo en cuenta las consecuencias de la intentona golpista, así como "una pandemia, y, por otro lado, los efectos devastadores que tuvieron los huracanes ETA e Iota".

