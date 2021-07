https://mundo.sputniknews.com/20210715/cuba-investiga-actos-de-vandalismo-en-protestas-callejeras-e-impondra-la-ley-a-infractores-1114121660.html

Cuba investiga actos de vandalismo en protestas callejeras e impondrá la ley a infractores

En el programa, en el que participó también Lisnay Mederos, fiscal jefa de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, se aportaron elementos del proceso que se sigue contra los encartados en estos hechos, bajo custodia policial en estos momentos.Aunque no se precisó la cantidad de personas arrestadas durante los sucesos violentos del domingo 11 de julio, ambas funcionarias coincidieron que los hechos vandálicos cometidos durante esa jornada tendrán una respuesta penal.La coronel Brabet confirmó que la mayoría de las personas arrestadas tienen antecedentes penales, y adelantó que las investigaciones continuarán hasta dar con los incitadores y personas que financiaron los desórdenes. La alta oficial del Minint enfatizó que Cuba no tiene tradición de esta violencia callejera y que entre sus más preciados bienes están precisamente la seguridad, la tranquilidad ciudadana y el orden.Agregó además que los familiares de las personas arrestadas ya fueron notificados sobre la ubicación de las mismas, como establece la ley y con las garantías de todas las personas bajo custodia.Por su parte, Mederos explicó que se trabaja actualmente en las evaluaciones individuales de los arrestados para determinar su grado de participación en los hechos, y adelantó que algunos procesos se pondrán a disposición de los tribunales en los próximos cuatro días.Según la fiscal, entre los delitos que se tipifican para estos casos están desorden público, robo con fuerza en las cosas, desacato, lesiones, daños e instigación a delinquir, con el agravante de cometer estos delitos durante una pandemia.El 11 de julio estalló en Cuba una manifestación popular en el occidental municipio de San Antonio de los Baños, detonada por la crisis económica y el incremento en los casos de COVID-19, la cual fue replicada luego en otras localidades del país.Las protestas, sin precedentes desde el triunfo en 1959 de una Revolución liderada por Fidel Castro, derivaron en choques con fuerzas del orden y simpatizantes del Gobierno, llamados por el presidente Miguel Díaz-Canel a defender las calles.Sin un programa ni liderazgo definido, los manifestantes reiteran consignas de "libertad" y exigen cambios en el país, en medio de reclamos de una intervención humanitaria con el presunto fin de encarar los estragos de la pandemia.En ese escenario se registraron disturbios y actos vandálicos que motivaron una serie de arrestos en el país, y al menos una persona murió en circunstancias no especificadas en un choque con la policía en La Habana, mientras que decenas de personas resultaron heridas.Díaz-Canel admitió que existen razones para el malestar social, pero las achacó fundamentalmente al bloqueo económico, financiero y comercial que EEUU mantiene contra Cuba hace más de seis décadas.

