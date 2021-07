https://mundo.sputniknews.com/20210713/madrid-apunta-contra-el-tiktokero-mas-famoso-del-pais-tras-violentas-declaraciones-sexuales-1114052404.html

Madrid apunta contra el tiktokero más famoso del país tras violentas declaraciones sexuales

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, ha prometido contactar con la Fiscalía por las polémicas afirmaciones de un 'influencer' mallorquín que había... 13.07.2021, Sputnik Mundo

Se llama Naim Darrechi, tiene 19 años y la cuenta de TikTok más popular en España con 27 millones de seguidores. En una reciente entrevista con el youtubero Mostopapi, afirmó que no le gusta usar preservativos cuando tiene relaciones sexuales con mujeres y que "siempre intenta acabar dentro".A la pregunta de Mostopapi sobre si las chicas se ponen nerviosas, respondió abiertamente que les miente, pretendiendo haber pasado por una vasectomía, aunque en la realidad no es así: "Yo les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila que yo me he operado para no tener hijos".Las palabras de Darrechi han causado un gran revuelo en las redes de España, país que acaba de aprobar la ley de libertad sexual conocida como 'solo sí es sí'. Según el novedoso documento, cualquier acto de naturaleza sexual se considerará delito, a menos que se haya obtenido un consentimiento claro y explícito."Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la ley del solo sí es sí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro", subraya Montero.Aunque el video original de la entrevista fue borrado de YouTube, se viralizó en otras redes sociales. Algunos internautas, por ejemplo, proponen la castración química.Darrechi ya ha pedido disculpas, pero no se sabe si esto complace a la Fiscalía de España: "Tengo que pedir perdón de corazón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo. Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Esto es una locura que he dicho yo. Ojalá que no hubiese salido. Todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Lo siento".

