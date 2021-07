https://mundo.sputniknews.com/20210712/ha-estado-de-verdad-branson-en-el-espacio-los-vuelos-suborbitales-explicados-1114014249.html

¿Ha estado de verdad Branson en el espacio? Los vuelos suborbitales, explicados

Para responder a esta pregunta hace falta delimitar primero lo que es considerado como el espacio exterior. Curiosamente, no existe una noción universal para la altitud donde comienza el espacio abierto. La Federación Aeronáutica Internacional ha establecido la llamada línea de Kármán, que se encuentra a 100 kilómetros de la superficie de la Tierra, como el lugar donde se acaba la atmósfera y comienza el espacio. Por su parte, EEUU otorga el título de astronauta a todo aquel que vuele por encima de los 80 kilómetros, ya que considera que es esta la altitud donde comienza el espacio. Por lo cual, según las normas del país norteamericano, sí se puede considerar que tanto las naves VSS Unity de Virgin Galactic como la New Shepard de Blue Origin, llegarán al espacio. Sin embargo, se tratará de un vuelo suborbital, razón por la cual estos vuelos no se pueden comparar con los vuelos de las naves espaciales que son capaces de llegar hasta la Estación Espacial Internacional. En esencia, en el caso de estas dos compañías, los tripulantes solo llegarán a cruzar brevemente la frontera del espacio, según las regulaciones de EEUU y aquí experimentarán unos minutos de ingravidez. Sin embargo, estas naves no irán lo suficientemente rápido como para poder quedarse en la órbita terrestre. Si una nave espacial —o cualquier otra cosa— alcanza una velocidad de 28.000 km/h o más, en lugar de caer al suelo, caerá continuamente alrededor de la Tierra. Esa caída continua es lo que significa estar en órbita y es la forma en que los satélites, la EEI y la Luna se mantienen por encima de nuestro planeta. Mientras tanto, todo lo que se lanza al espacio, pero no tiene suficiente velocidad horizontal para permanecer en él —como es el caso de estas naves— vuelve a la Tierra y, por lo tanto, vuela en una trayectoria suborbital.Por qué son importantes estos vuelos suborbitalesAunque las dos naves espaciales lanzadas en julio de 2021 no alcanzarán la órbita, el logro de llegar al espacio en una nave espacial privada es un hito importante en la historia de la humanidad.Los que vayan a bordo de estos vuelos suborbitales y de todos los que se realicen en el futuro en el sector privado estarán durante unos minutos en el espacio, experimentarán unos minutos de ingravidez estimulante y se ganarán sus alas de astronauta.

