Prohíben salir de Haití a responsables de seguridad de presidente Jovenel Moise

Desde la ocurrencia del magnicidio las autoridades no se pronunciaron sobre las acciones de la guardia de seguridad durante los sucesos, mientras reportes legales y forenses no constataron intercambios de disparos entre los atacantes y policías responsables de preservar la vida del mandatario, ni tampoco informaron de heridas recibidas por agentes.Además de la prohibición de salida, los policías deben presentarse diariamente en la sede de la Inspección General de la PNH, sin embargo, no se dictó su detención.A partir del lunes 12 de julio varios de los oficiales serán entrevistados por la Fiscalía, para responder interrogantes sobre su accionar durante la trágica noche.La Gobierno de Haití confirmó que el comando responsable del asesinato estaba integrado por 28 personas, de ellas 26 de procedencia colombiana, y actualmente cinco se encuentran a la fuga.En las primeras declaraciones de los detenidos referidas por medios locales de prensa, aseguraron que la misión no era matar al mandatario, sino arrestarlo y llevarlo al Palacio Nacional, aunque la versión no fue confirmada por el Gobierno.

