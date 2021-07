https://mundo.sputniknews.com/20210710/uno-de-los-detenidos-por-magnicidio-en-haiti-familiar-de-un-miembro-del-gabinete-de-ivan-duque--1113998903.html

Uno de los detenidos por magnicidio en Haití, familiar de un miembro del Gabinete de Iván Duque

Se trata de Rafael Guarín Cotrino, consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia. Guarín señaló en un comunicado que es primo de uno de los militares acusados por el magnicidio en Haití.Guarín explicó que su padre confirmó esta información, luego de ser interrogado por el propio consejero tras ver que uno de los 18 militares colombianos arrestados en Puerto Príncipe tenía su mismo apellido y era oriundo de la ciudad de Sogamoso, de donde viene su familia.Sin embargo, el alto funcionario explicó que nunca ha estado en contacto con Grosso. "Al respecto, manifiesto que no conozco a dicha persona, ni a lo largo de mi vida he tenido trato alguno, ni siquiera en el plano familiar".En la lista de detenidos divulgada por la Policía de Haití y confirmada por las autoridades en Colombia, aparece el nombre de Manuel Antonio Grosso Guarín, pero no el de Mauricio Grosso Guarín.Manuel Antonio Grosso es un militar de 41 años activo y no retirado, miembro del escuadrón de Paracaidista, de las fuerzas especiales y de operaciones antiguerrilleras, según información de Telesur.El consejero presidencial sostuvo que "los organismos de justicia deben adelantar la investigación y determinar las responsabilidades que correspondan" y que quienes cometieron el "abominable homicidio del presidente Jovenel Moise deben responder ante la justicia con las mayores sanciones a las que haya a lugar".Las autoridades de Haití informaron en la noche del 8 de julio que 26 colombianos y dos haitianos estarían detrás del asesinato del presidente, quien recibió 12 impactos de bala luego de que un comando ingresara a su vivienda el 7 de julio. La autopsia reveló que Moise podría haber sido torturado antes de su muerte.El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que ordenó al director de la DNI y al director de Inteligencia de la Policía de Colombia que viajen a Haití para apoyar las investigaciones tras el asesinato de Moise. Además, la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el dueño de la empresa de mercenarios es un venezolano seguidor del opositor Juan Guaidó.

