Policía de Haití relaciona a 26 colombianos y 2 estadounidenses con el asesinato de Moise

La Policía de Haití ha identificado a 28 personas como cómplices del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moises. 26 de ellas son nacionales de Colombia... 09.07.2021, Sputnik Mundo

Ocho de los sospechosos siguen en libertad, agrega el reporte policial, citado por Reuters. Otras seis personas ya fueron detenidas, mientras que siente de los implicados han sido abatidos por las fuerzas de seguridad. De los 26 nacionales de Colombia, 15 han sido capturados. Además, de los capturados, cinco han sido identificados como Alejandro Giraldo Zapata, John Jairo Ramírez Gómez, Víctor Albeiro Pinera Cardona, Manuel Antonio Groso Guarín. Uno de los capturados, James Solages, fue identificado por Mathias Pierre, el ministro de Elecciones Nacionales, como ciudadano de EEUU, aunque el Departamento de Estado aún no ha confirmado este hecho. Tanto Solages como Joseph Vincent, otro de los capturados, tenían doble nacionalidad: haitiano naturalizado estadounidense.Pierre también ha indicado que el comando que llevó a cabo el asesinato el 7 de julio en un suburbio de la capital haitiana, consistía de 26 personas. Según los informes iniciales, basados en videos y testimonios, los asesinos eran extranjeros que hablaban español e inglés. Además, aseguró que estos se identificaban a sí mismos como agentes de la DEA. Por su parte, el embajador del país caribeño en Washington, Bocchit Edmond, aseguró a Sputnik que era imposible que fueran agentes de la DEA. El asesinato ocurrió el 7 de julio en la residencia de Moise: individuos fuertemente armados irrumpieron en la vivienda en plena noche y le dejaron por lo menos 12 heridas de balas. Su esposa, Martine Ethienne, también resultó gravemente herida. El asesinato de Moise llega a menos de tres meses de unas elecciones que, en teoría, renovarían un Parlamento que no funciona desde inicios de 2020, sin un primer ministro definido, ni una corte electoral para armar los comicios.El primer ministro en funciones, Claude Joseph, designado por Moise, ha sido reconocido como el líder de facto del país por las Naciones Unidas hasta que se puedan organizar nuevas elecciones para presidente y Parlamento. Joseph implementó un estado de emergencia de dos semanas, otorgando a la policía amplios poderes para perseguir a los perpetradores.

JOAN LOU RAY

pues esta claro,, este señor presidente estaba metido en asuntos muy sucios, han enviado a sicarios a cobrar deudas,, no lo duden,, no justifico ninguna muerte violenta pero sigo los problemas de Haití,,, y en Haití solo hay anarquía,, y hambre,,, y este ex-presidente no elegido en urnas,, pues Le pedían todos los días la dimisión por corrupción,, así que mi opinión personal es que manejaba asuntos turbios e ilegales..

1