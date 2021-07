https://mundo.sputniknews.com/20210708/de-victima-a-villano-sentimientos-encontrados-en-haiti-despues-del-asesinato-de-moise-1113897438.html

De víctima a villano: sentimientos encontrados en Haití después del asesinato de Moise

De víctima a villano: sentimientos encontrados en Haití después del asesinato de Moise

LA HABANA (Sputnik) — El asesinato del presidente Jovenel Moise a manos de un comando armado que irrumpió en su residencia ha provocado sentimientos... 08.07.2021

américa latina

jovenel moise

opinión y análisis

Mientras unos ven al mandatario asesinado como una víctima de su entorno, otros lo miran como el culpable de la crisis política que vive el país; pero lo que realmente sale a relucir después del magnicidio es que Haití sigue siendo una nación profundamente dividida, empobrecida y necesitada de profundos cambios.De héroe a villano van calificando a Moise en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación, según las miradas ideológicas y políticas de los opinantes, que buscan desde sus posiciones, condenar, justificar, o al menos explicar el magnicidio.Mártir del puebloPara el activista social haitiano Wendy Osirus, fundador del Movimiento por los Derechos Humanos, la Paz y la Justicia (Momdha), el asesinato del presidente Moise terminará convirtiéndolo en un mártir del pueblo.Según el activista, "Haití es un país que vive una profunda crisis, pero de cara a ese magnicidio hay muchas opiniones encontradas, pues el presidente Moise, durante su mandato sufrió persecuciones y ataques permanentes, y existen intereses afectados por sus políticas de transformación y a favor de la población más desprotegida".Para Osirus "habrá que esperar al resultado de las investigaciones que hagan personalidades e instituciones creíbles que puedan aportar datos contundentes acerca de lo que realmente sucedió"."La gente ya podía presentir que algo podía pasar", consideró el activista.Añadió que "llama la atención que todos los movimientos fuertes de protestas han ocurrido solo en la capital Puerto Príncipe, y en el resto de los departamentos del país el presidente Moise había conectado con el pueblo a través de obras y programas sociales a favor de la población"."Aunque la situación estaba mal en el país, la gente estaba conectada con el presidente a través de sus políticas gubernamentales, y que pudiera cambiar las cosas a corto, mediano, y hasta a largo plazo", enfatizó Osirus.Errores de Moise provocaron el caosEn cambio, para otras personas fueron los errores políticos de Moise los que generaron el caos en Haití, opinión que comparte el etnólogo, escritor y profesor universitario de ese país Elince Bastien, quien lamentó el magnicidio.El escritor recordó que Haití es un país cerrado institucionalmente desde el año pasado, y en ese tiempo, dijo, "el presidente Moise no reaccionó".Muchos opositores aseguran que su mandato había terminado en febrero de 2021, pero Moise "se resistió a continuar en el poder y eso sumió al país en un caos hasta hoy", enfatizó el intelectual haitiano.El presidente insistía en que su periodo de Gobierno concluía en febrero de 2022."Durante su Gobierno se eliminó el Parlamento y dirigió el país a través de decretos, no se organizaron las dos elecciones parlamentarias que debieron suceder durante su mandato, y eso creó disgustos entre sus opositores que no están conformes con sus decisiones", agregó Bastien.Insistió que en estos meses se produjo un "disgusto general en toda la nación" con la gestión de Moise, y recordó las declaraciones del exprimer ministro haitiano Joseph Joute (2020-2021), quien dijo en una entrevista que en el país "no había nada para dirigir" porque todo era un desorden entre ellos."También había otras acusaciones al presidente de ser el organizador de las gangas (bandas armadas), y estas cosas son muy tristes cuando uno escucha este tipo de cosas de un presidente que salió de las entrañas del pueblo y que pensábamos que iba a trabajar por el pueblo", añadió el escritor haitiano.Agravamiento de la crisisPor su parte, el analista internacional y exdiplomático haitiano Edwin Paraison comentó a Sputnik que el asesinato del presidente provocará un agravamiento de la crisis que sufre la sociedad en esa nación caribeña.Haití vive una creciente espiral de violencia desde febrero de 2019, cuando estallaron una serie de manifestaciones para reclamar la renuncia de Moise, a quien los opositores achacaron la depreciación de la moneda local, el gourde, y el consiguiente aumento de la criminalidad.Moise era el presidente de Haití desde el 7 de febrero de 2017.Su asesinato se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 26 de septiembre.Para esa misma fecha estaba prevista la celebración de un referéndum que Moise había convocado con la intención de aprobar una nueva Constitución para reemplazar la Carta Magna de 1987, la cual prohíbe la celebración de cualquier consulta para cambiar la ley fundamental.La República de Haití, uno de los países más pobres del hemisferio occidental, se ha visto muy afectada por la crisis económica, agravada por la pandemia del COVID-19.

Miguel Fernández

Miguel Fernández

Miguel Fernández

jovenel moise, opinión y análisis