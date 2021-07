https://mundo.sputniknews.com/20210709/nueva-imagen-del-bombardero-b-21-de-eeuu-un-intento-de-desinformar-1113984439.html

Nueva imagen del bombardero B-21 de EEUU: ¿un intento de desinformar?

Nueva imagen del bombardero B-21 de EEUU: ¿un intento de desinformar?

La Fuerza Aérea de EEUU compartió el 5 de julio un folleto informativo sobre el bombardero furtivo B-21 Raider, que en los próximos años debería estar listo... 09.07.2021, Sputnik Mundo

En su mayor parte, sigue siendo la misma aeronave que se podía observar en las dos primeras imágenes compartidas por los militares estadounidenses, que en esta ocasión se presenta en vuelo sobre la base aérea de Edwards. Sin embargo, el acristalamiento de la aeronave tiene una forma extraña. En particular, se trata de las estrechas ventanillas laterales que están curvadas. Esto, destaca Joseph Trevithick de The Drive, no aparenta tener funcionalidad, puesto que difícilmente los pilotos podrán ver algo por estas ventanillas. Por si fuera poco, este diseño supondría una complicación adicional para una aeronave, ya de por sí sumamente compleja, puesto que requeriría puntos de unión adicionales que tendrían que ser alisados perfectamente para conservar las características de furtividad de la aeronave. Además, unos cristales enormes con una forma inusual también son unas estructuras que no son fáciles de fabricar. Puesto que sería tecnológicamente más viable simplemente añadir un acristalamiento lateral que esté en línea con el frontal, y todo lo mencionado, el columnista llega a la conclusión de que hay un alto grado de probabilidad de que se trate de una distracción deliberada. El vuelo del primer prototipo de este bombardero debería ocurrir en mayo de 2022, así que lo más probable es que solo entonces habrá una respuesta definitiva en cuanto al extraño acristalamiento de la cabina del B-21 Raider, así como en todo lo relacionado a su diseño general.

