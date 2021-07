https://mundo.sputniknews.com/20210709/lula-amplia-margen-de-ventaja-sobre-bolsonaro-para-elecciones-de-2022-1113975790.html

Lula amplía margen de ventaja sobre Bolsonaro para elecciones de 2022

Lula amplía margen de ventaja sobre Bolsonaro para elecciones de 2022

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) amplió su ventaja de cara a las elecciones de 2022 respecto al... 09.07.2021, Sputnik Mundo

De acuerdo a la encuesta, en el primer turno, Lula tendría el 46% de los votos, y Bolsonaro, el 25%; cuando hace dos meses el líder de la izquierda contaba con el 41% de apoyos, y el actual presidente, el 23%.El resto de posibles candidatos aparecen muy lejos de los dos: el laborista Ciro Gomes (PDT) tendría el 8% de los votos; el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria (PSDB; centro-derecha), el 5%, y el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta (Dem, centro-derecha), el 4%.En el balotaje, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) derrotaría a Bolsonaro por un amplio margen, 58 frente a 31% de los votos.La encuesta también muestra que Bolsonaro es el candidato con un mayor índice de rechazo, ya que el 59% de los brasileños afirma que no lo votaría de ninguna manera.Lula y Doria están empatados en el 37%, y Gomes tiene un 31% de rechazo; cuanto menor es este índice, mayor la posibilidad de conquistar votos de electores indecisos.Las elecciones presidenciales de Brasil se celebrarán en octubre de 2022, a pesar de que en los últimos días Bolsonaro amenazó con su no realización si no se cambia el actual sistema de voto electrónico, que según su opinión, puede dar pie a un fraude electoral, a pesar de que no hay ninguna prueba o indicio en este sentido.

