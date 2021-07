https://mundo.sputniknews.com/20210708/brasil-no-tendra-elecciones-si-no-se-hacen-de-forma-limpia-1113936646.html

Brasil "no tendrá elecciones" si no se hacen de forma "limpia"

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente Jair Bolsonaro aseguró que Brasil no celebrará elecciones el año que viene si no se hace de forma "limpia", siguiendo... 08.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-08T20:20+0000

2021-07-08T20:20+0000

2021-07-08T20:23+0000

fraude

elecciones

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

américa latina

brasil

En los últimos días Bolsonaro también dijo que "puede" que no reconozca el resultado electoral y que no pasará la banda presidencial a un eventual sucesor "si hay fraude".El líder ultraderechista sostiene, sin pruebas, que el sistema de urnas electrónicas que funciona en Brasil desde hace 20 años no es fiable y sus aliados trabajan en el Congreso Nacional para conseguir aprobar el voto impreso.Las elecciones presidenciales de Brasil deben celebrarse en octubre de 2022 y para que cualquier cambio en el sistema electoral pueda entrar en vigor en esos comicios, debe aprobarse antes de octubre de este año.La popularidad de Bolsonaro se desgastó en los últimos meses y todas las encuestas apuntan que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), principal candidato de la izquierda, lo derrotaría por un amplio margen.

