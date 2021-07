https://mundo.sputniknews.com/20210708/que-tienen-en-comun-el-ruso-y-el-espanol-hallan-similitudes-en-un-trastorno-del-lenguaje-1113922719.html

¿Qué tienen en común el ruso y el español? Hallan similitudes en un trastorno del lenguaje

Una investigadora rusa ha sido premiada por la Asociación Española de Lingüística Aplicada tras comparar el Trastorno Evolutivo del Lenguaje (TEL) entre el... 08.07.2021, Sputnik Mundo

Anastasiia Ogneva se encontraba aún en Rusia cuando escuchó hablar por primera vez del Trastorno Evolutivo del Lenguaje (TEL), un tipo de retraso lingüístico que afecta a los niños en su comunicación diaria y a alrededor del 7% de la población. Lo descubrió por el hijo de un conocido de la familia, que lo padecía, y sin saber realmente cómo se llamaba esa patología, se puso a investigar. "El niño tardó muchísimo en empezar a hablar, lo hizo a los cinco años. Empecé a leer sobre el tema y pensé que sería un buen tema para analizar", explica Ogneva en conversación telefónica con Sputnik. Este tipo de trastorno puede afectar en cualquier área: tanto en la producción del lenguaje como en su comprensión y ha sido considerado por numerosos académicos como un "trastorno enigmático" debido a la escasa información que existe sobre él. "Es un trastorno que surge por algún motivo que realmente desconocemos", declara la investigadora, "no sabemos si es por cuestiones genéticas, factores ambientales o quizá un conjunto de varias cosas". El desconocimiento que existe sobre el tema empujó a la lingüista a llevar dicho asunto a su tesis doctoral, después de cursar un máster de Lingüística Aplicada en España. En su estudio, compara más de un centenar de niños, unos diagnosticados con TEL y otros con un desarrollo típico del lenguaje, en estas dos lenguas. En total participaron 60 españoles y 51 rusos, y tras realizar el análisis, Ogneva concluyó que los niños con TEL, tanto en español como en el ruso, "que son dos lenguas bastante diferentes", recalca, tienen problemas con el mismo componente gramatical, en concreto con el género y la concordancia. Aunque no está claro su origen ni cuáles son las causas de la patología, Ogneva defiende que es un conjunto de factores lo que provoca que el niño o la niña desarrolle el trastorno. "Puede deberse a varios factores como el historial de la propia familia de retraso lingüístico o a otras cuestiones más socioeconómicas como la educación de los padres", detalla. Sus hallazgos pueden ser útiles para desarrollar nuevos métodos de intervención de logopedia y así mejorar el tratamiento de estos pacientes. Además, su investigación ha sido avalada por la Asociación Española de Lingüística Aplicada (Aesla), que le ha otorgado el Premio de Investigación Guadalupe Aguado para jóvenes investigadores. "Me llevé una gran sorpresa porque envié el trabajo cuando aún no estaba terminado y me sorprendió bastante, pero también fue toda una alegría, porque siempre es bueno que te reconozcan tus compañeros del ámbito", dice. Ogneva aún no sabe si regresará a su país natal, "echaré contratos predoctorales y donde surja la oportunidad", confiesa. Aunque quizá aún sea pronto para reflexionar sobre eso, ya que sus pensamientos ahora están enfocados en la defensa de su tesis, que se realizará en las próximas semanas.

