"Nadie en su sano juicio puede pensar que China va a volver a ser una colonia"

100 años. Fueron los que cumplió el Partido Comunista Chino [PCC] y que el gigante asiático celebró por todo lo alto.

Muralla chinaChina nunca más aceptará ser intimidada, oprimida o subyugada. Así lo afirmó con la Plaza de Tiananmen como escenario el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, al indicar que su país nunca ha hecho eso con otros países. "Cualquiera que lo intente entrará en colisión con un muro de acero forjado por 1.400 millones de chinos", sentenció.El mandatario chino abundó que un país fuerte necesita un ejército fuerte que garantice la seguridad de la nación y ha elogiado al Ejército de Liberación del Pueblo por sus "logros indelebles". Calificó a sus Fuerzas Armadas como un "fuerte pilar" que permite salvaguardar al país y preservar la dignidad nacional, la soberanía y los intereses de desarrollo, no solo de China sino de la región "y más allá". En este sentido, para Xi es fundamental que el partido mantenga el liderazgo absoluto sobre el Ejército, que ha de estar a la altura de los mejores del mundo."Un lugar bajo el sol"Varios líderes del mundo han saludado a China por este aniversario, entre ellos, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien señaló que gigante asiático "celebra este remarcable aniversario con nuevos logros impresionantes en su desarrollo económico, social, científico y tecnológico. […] China desempeña un importante papel constructivo resolviendo problemas de la actualidad internacional y haciendo frente a amenazas globales y desafíos contemporáneos".Asimismo, Putin apuntó que los vínculos partidistas son parte importante de las relaciones bilaterales y expresó la confianza en que el diálogo entre Rusia Unida y el Partido Comunista de China seguirá desarrollándose en una clave constructiva."Evidentemente lo que está reivindicando China en este momento es 'un lugar bajo el sol'. Lo que no puede ser, y no va a admitir de ninguna forma la sociedad china, esos 1400 millones de personas, es que China sea nuevamente colonizada como fue en el siglo XIX después de las Guerras del Opio. […] Ya nadie en su sano juicio puede pensar que China va a volver a convertirse en una colonia, cosa que todavía algunos dirigentes y militares occidentales creen que pueden imponer sus criterios frente a China. Y es por eso que el aumento de las tensiones en el Mar de la China Meridional están en el orden del día", reflexiona el analista internacional Eduardo Luque.

