Los organismos de seguridad de Venezuela se despliegan para frenar a bandas criminales

CARACAS (Sputnik) — Los cuerpos de seguridad de Venezuela están desplegados en varios sectores de la capital, en un operativo para repeler la acción de bandas... 08.07.2021, Sputnik Mundo

"Desde la tarde del 7 julio grupos estructurados de la delincuencia organizada pretenden socavar la paz de varios sectores de Caracas. Nuestros Héroes por la paz no descansarán hasta garantizar la estabilidad y resguardar a nuestro pueblo. Los Organismos de Seguridad del Estado continúan desplegados en las zonas vulneradas por estos criminales y no descansará hasta rescatar el control absoluto", escribió la ministra en la red social Twitter.La funcionaria publicó esta información, luego de que desde el 7 de julio se reportaran en enfrentamientos armados con granadas y armas de largo alcance en los referidos sectores, en los que en el último año se han hecho frecuentes este tipo de sucesos.Las parroquias o zonas en las que los cuerpos de seguridad están desplegados, explicó la ministra son: La Vega, Santa Rosalía, El Paraíso, San Juan y El Valle, la mayoría sectores populares que se conectan unos con otros, lo que ha permito a estos grupos criminales organizarse para realizar operaciones de ataque a los cuerpos de seguridad.En tal sentido, la ministra llamó a los pobladores a permanecer en resguardo, mantener la calma y la confianza en nuestras instituciones de seguridad del Estado, "así como a desatender la información falsa y rumores, pues forman parte de la agresión contra la paz ciudadana".Respecto a la cifra de civiles heridos y fallecidos, hasta el momento las autoridades no han ofrecido detalles.Fuentes policiales aseguraron a Sputnik que hay al menos dos muertos y 10 heridos, que habrían quedado en la línea de fuego.Por el momento se encuentra restringido el acceso de la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, principal arteria vial de la ciudad, hacia El Paraíso, Valle Coche, el distribuidor La Araña, Puente de Hierro, Quita Crespo, el final de la avenida Fuerzas Armadas, accesos a La Vega, todos situaciones hacia el oeste de Caracas.

