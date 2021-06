https://mundo.sputniknews.com/20210608/presidente-venezolano-denuncia-compra-de-bandas-criminales-para-generar-violencia-1113047734.html

Presidente venezolano denuncia compra de "bandas criminales" para generar violencia

Presidente venezolano denuncia compra de "bandas criminales" para generar violencia

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que bandas criminales son compradas para generar violencia en zonas de bajos recursos... 08.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-08T23:06+0000

2021-06-08T23:06+0000

2021-06-08T23:06+0000

américa latina

nicolás maduro

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1113047334_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19f3457d53902c330680992337d5d773.jpg

"Están metiendo muchos dólares y billetes para comprar bandas criminales para generar violencia en los barrios (zonas de bajos recursos económicos), solamente digo eso, no puedo decir más, ustedes saben que nosotros no nos cruzamos de manos, eso sí después no lloren, ni chillen cuando se haga justicia con la Constitución", expresó Maduro durante una alocución transmitida por el canal del Estado Venezolana de Televisión.Maduro no ofreció mayores detalles sobre los responsables de la compra de esos grupos delictivos, pero dijo que están en cuenta de quiénes son los que están trabajando en los planes para afectar a las comunidades de su país.Horas antes, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), Jorge Rodríguez, acusó al opositor Juan Guaidó de utilizar criptomonedas para pagar mercenarios.En su intervención en la sesión parlamentaria, Rodríguez dijo que próximamente divulgará un material audiovisual en el que dirigentes opositores llevan dinero a sectores populares del oeste de Caracas.Los ciudadanos han denunciado a través de redes sociales fuertes enfrentamientos entre miembros de grupos delictivos y funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.Sin embargo, el Gobierno venezolano no se había pronunciado sobre esos sucesos.

https://mundo.sputniknews.com/20210514/que-ofrece-juan-guaido-a-nicolas-maduro-tregua-o-una-nueva-operacion-de-cambio-de-regimen-1112187564.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicolás maduro, venezuela