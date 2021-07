https://mundo.sputniknews.com/20210706/un-truco-para-bajar-de-peso-sin-dietas-ni-ejercicios-fisicos-1113827742.html

Un truco para bajar de peso sin dietas, ni ejercicios físicos

Un truco para bajar de peso sin dietas, ni ejercicios físicos

estilo de vida

dietas

sueño

salud

El sueño de calidad es esencial para mantener la buena salud de nuestro organismo. Una de sus funciones es justamente ayudar a evitar un aumento de peso excesivo y, con el tiempo, incluso perder peso.Dormir poco o dormir mal puede causar desequilibrios hormonales, lo que podría hacer que sientas hambre cuando, en realidad, no necesitas comer.Además, mientras duermes, tu cuerpo trabaja para desarrollar músculos y también para reparar y rejuvenecer los tejidos. Si duermes poco, tu organismo tendrá menos tiempo para llevar a cabo estos importantes procesos.Otro aspecto importante del sueño es proporcionar al organismo la energía que necesita para funcionar a lo largo del día. Las personas que no duermen lo suficiente tienen más probabilidades de tener hambre porque el cuerpo necesita más energía para mantenerse despierto. A menudo, sin embargo, terminan comiendo más de lo que realmente necesitan.Además de ingerir más calorías, si tu cuerpo no está descansado, es más probable que no tengas motivación para ir al gimnasio o practicar un deporte. Menos actividad física significa menos calorías quemadas, lo que puede conducir a un aumento de peso.Es importante tener en cuenta, sin embargo, que dormir bien no es suficiente para reemplazar una dieta saludable o ejercicio. Si bien es un importante aliado de la pérdida de peso, el sueño de calidad no es capaz de hacer que bajes varios kilogramos en un corto espacio de tiempo.

