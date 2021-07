https://mundo.sputniknews.com/20210705/star-wars-llega-al-anime-y-se-podra-ver-muy-pronto-en-espana-1113796121.html

Star Wars llega al anime y se podrá ver muy pronto en España

Star Wars llega al anime y se podrá ver muy pronto en España

El universo de Star Wars se va expandiendo cada vez más y más con nuevas producciones. La saga intergaláctica contará con nueve capítulos y se estrenará en... 05.07.2021, Sputnik Mundo

2021-07-05T12:12+0000

2021-07-05T12:12+0000

2021-07-05T12:12+0000

españa

serie

star wars

disney

george lucas

espacio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1113796438_0:98:1410:891_1920x0_80_0_0_612e92e9e668f88c8d861399e6c4ee82.jpg

Los fanáticos de Star Wars están de suerte, porque una nueva serie de la antología en versión anime llegará a sus pantallas en 2021, en concreto a Disney+. Eso sí, no deben estar ansiosos, pues Star Wars: Visions, como se llama la serie, no se emitirá hasta el 22 de septiembre. Lucasfilm, la productora de cine fundada por el creador de la saga George Lucas, recientemente realizó una presentación online sobre la primera versión anime de Star Wars durante la convención virtual Anime Expo Lite 2021. Allí se adelantaron avances de la serie con imágenes fijas junto con logotipos de algunos de los estudios de anime involucrados en el proyecto. En total serán nueve episodios y algunos de sus títulos son:Aunque no era un requisito previo, los creadores de Star Wars: Visions resultaron ser fanáticos de la saga, que está producida por algunos de los estudios de animación más destacados de Japón como Kamikaze Douga, Geno Studio (Twin Engine), Studio Colorido (Twin Engine), Trigger, Kinema Citrus, Science Saru y Production IG. A continuación te ofrecemos un teaser para ir abriendo boca.

https://mundo.sputniknews.com/20201211/disney-anuncia-una-expansion-del-universo-de-star-wars-1093797901.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

serie, star wars, disney, george lucas, espacio