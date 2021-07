https://mundo.sputniknews.com/20210701/presidente-de-mexico-anuncia-recuperacion-economica-y-sanitaria-1113718980.html

Presidente de México anuncia recuperación económica y sanitaria

En el patio principal del Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal, López Obrador hizo un balance del último trimestre de su administración, afirmando que "México no está, ni en América ni en el resto del mundo, en los primeros lugares de fallecimientos por COVID-19".El mandatario dijo que su administración hizo "todo lo humanamente posible para enfrentar la pandemia y salvar vidas; es público y notorio que respondimos a tiempo".Afirmó que el Gobierno federal levantó el sistema de salud pública "que estaba en ruinas", y que destinó recursos públicos para la atención de la pandemia.Destacó además el apoyo de Cuba, Argentina, EEUU, Rusia, China, y de India, que permitió a las autoridades sanitarias adquirir 57,3 millones de dosis de seis vacunas contra el patógeno.Indicó que esos biológicos permitieron vacunar al 35% de población adulta mexicana, y reafirmó que en octubre próximo todos los mayores de 18 años del país habrán recibido al menos una dosis de alguna vacuna contra el nuevo coronavirus, "para que lleguemos protegidos al invierno (boreal)", que arranca en diciembre.El gobernante relató que, en 15 meses, el presupuesto se incremento de unos 3.500 millones de dólares adicionales, para reconvertir y equipar hospitales, contratar a más de 70.000 trabajadores de la salud, y equipar cientos de hospitales con decenas de miles de camas y equipos de respiración.Recuperación económicaLa actividad económica permite que, según el semáforo epidemiológico, 19 estados de los 32 estados de la federación mexicana estén con semáforo en verde, ocho en amarillo, cinco en naranja y ninguno en rojo.Esa tendencia es "un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país".El jefe de Estado afirmó que esa recuperación refleja una tendencia mundial, "porque ya empieza a sentirse el efecto positivo en la aplicación de nuevos medicamentos, especialmente por la vacuna".López Obrador dijo que la bolsa mexicana de valores ha crecido 20%, la inflación se mantiene estable y la tasa de interés es menor en 3,75%."Desde que llegamos al Gobierno no ha habido asaltos a comercios, ni actos de vandalismo o desesperación por hambre, o desatención a las necesidades básicas de la gente: hay gobernabilidad en el país", enfatizó.Las reservas internacionales de la segunda economía latinoamericana en 2018 eran 173.775 millones de dólares y ahora son de 192.886 millones de dólares.Durante la pandemia, de los 20,3 millones de trabajadores registrados en la seguridad pública, se perdieron 1,39 millones de empleos.Anunció que se han recuperado unos 957.000 puestos de trabajo formal y solo faltan unos 438.000 empleos "que vamos a lograr en los próximo tres meses".El mandatario no mencionó que más de la mitad de la población empleada trabaja en la economía informal, con vulnerabilidad laboral y sin seguridad social.El salario mínimo aumentó 44% en términos reales "como no se veía en 36 años", celebró.Agregó que "gracias a las remesas (recibidas que envía trabajadores desde EEUU) y los apoyos de los programas de bienestar que se aplican, de abajo hacia arriba, se ha evitado la falta de alimentos y bienes de primera necesidad".Las remesas que llegaron en mayo alcanzaron la cifra récord de 4.514 millones de dólares.

